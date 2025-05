Supposé massacre de civils dans le Sahel : Le ministre de la Défense dément les allégations de RFI

Le Ministère de la Defense et des Anciens Combattants dément avec la plus grande fermeté les allégations infondées contenues dans un article publié par RFI le jeudi 29 mai 2025, à 8h13 UTC, et intitulé « Burkina Faso : plus de 100 civils tués dans plusieurs villages dans le nord, l’armée et des VDP accusés ».

Il tient à préciser qu’aucune information crédible ne corrobore les faits décrits dans cet article, qui prétend qu’un convoi de l’armée et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) aurait commis un massacre de plus de 100 civils dans des villages des communes de Dori et Gorgadji, dans la région du Sahel, le mercredi 21 mai.

Les allégations de RFI sont graves et diffamatoires, et elles semblent viser à déstabiliser le pays et à ternir l’image des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des VDP, qui œuvrent quotidiennement avec courage et détermination pour protéger les populations et restaurer la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

Le Ministre d’Etat rappelle l’engagement inébranlable du Gouvernement du Burkina Faso à la protection des civils et au strict respect des droits humains dans toutes les opérations menées par les FDS et les VDP.

Le Ministre d’Etat invite par ailleurs les populations à la prudence quant aux informations propagandistes publiées par certains médias visant à créer la division au sein des communautés du Burkina Faso.

Il réaffirme la détermination du Gouvernement à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et à assurer la sécurité de tous les Burkinabè. Le Ministère de La Défense et des Anciens combattants continuera à travailler en étroite collaboration avec les populations pour construire un Burkina Faso uni, stable et prospère.