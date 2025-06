Tabaski 2025: des carcasses de mouton distribuées aux personnes vulnérables

L’association Alfawz pour le développement et secours a distribué des carcasses de moutons aux personnes vulnérables à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Kébir, célébrée vendredi 6 juin 2025, à Ouagadougou.

Tout comme les années précédentes, l’Association Alfawz pour le développement et secours a encore manifesté son élan de solidarité envers les personnes vulnérables, le jour de la fête de l’Aïd El-kébir, célébrée, le vendredi 6 juin 2025 à Ouagadougou. En effet, plus de

400 moutons d’une valeur de 26 millions F CFA ont été immolés et distribués aux personnes vivant avec un handicap, aux personnes déplacées internes et aux fidèles de la mosquée Nour Salam, etc.

Ce geste, selon le responsable chargé à l’organisation, Ag Mossa Almomine, entre dans le cadre des actions inscrites dans l’agenda de l’association, visant à venir en aide aux personnes nécessiteuses pendant les fêtes musulmanes. Non seulement, il permet à des familles n’ayant pas les moyens pour immoler un mouton d’avoir de la viande mais aussi de les soutenir psychologiquement.

« Avec ces carcasses,plus d’un millier de personnes seront touchées. Nous espérons que cela va réellement contribuer à soulager leurs peines pendant la fête », a soutenu, M. Almomine. Il a traduit sa reconnaissance aux partenaires financiers pour les efforts consentis.

Dans le même sens, les bénéficiaires, quant à eux, ont témoigné leurs gratitudes aux responsables de l’association. Pour Issaka Sankara, une personne vivant avec un handicap visuel, les carcasses reçues vont servir à changer le gout de la cuisine dans les différentes familles. En rappel, pendant le mois de Ramadan, des personnes vulnérables ont également reçu des vivres de la part de cette même association.

Oumarou RABO