TalentMax YOUTH League : le lancement de la 4e édition ce lundi

La 4e édition de TalentMax YOUTH League prendra son envol le lundi 14 avril prochain au stade Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou. C’est ce qu’a laissé entendre le comité d’organisation lors d’une conférence de presse.

Après deux éditions « d’apprentissage », les organisateurs du tournoi de detection TalentMax YOUTH League s’activent à aborder la 3e édition avec « professionnalisme ». Pour la présente édition, l’agence TalentMax YOUTH League et CTC Football Agency veulent mettre les petits plats dans les grands pour répondre à l’attente des recruteurs qui seront présents dans la capitale burkinabè. La 4e édition, prévue du 14 au 17 avril 2025, introduit plusieurs innovations majeures. Elle connaitra une participation record de 20 équipes, dont 3 formations venues du Mali, du Bénin et de la Côte d’Ivoire. Une dizaine de recruteurs internationaux sont attendus. Ces recruteurs viendront de l’Espagne, de la France, de la Serbie, du Canada, de la Norvège, du Danemark. Deux grands camps de pré-détection à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso ont permis de rassembler 114 équipes et environ 2000 joueurs, dans un processus rigoureux de sélection. Des trophées de l’homme du match à la fin de chaque rencontre, pour valoriser les performances individuelles sont prévus. Pour le premier responsable de TalentMax YOUTH League Salome Compaoré, « l’édition 2025 marque une étape décisive dans le développement de notre projet ». Il se réjouit du partenariat « stratégique » avec CTC Football Agency, coorganisateur de cette édition. Pour le représentant de cette structure Maxime Coulibaly, TalentMax YOUTH League et sa structure partagent une même vision : « celle de bâtir une passerelle vers le football professionnel pour les jeunes africains ». Il a expliqué que CTC Football Agency portée sur les fonts baptismaux par l’ancien international burkinabè Clovis Kambou avec d’autres anciens footballeurs burkinabè ne lésinera sur son soutien pour le rayonnement du football burkinabè.

Yves OUEDRAOGO