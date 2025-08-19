Tenkodogo: un commerçant offre 20 tonnes de ciment à Faso Mêbo

Un commerçant de la ville de Tenkodogo a donné, jeudi 14 août 2025, 20 tonnes de ciment à la coordination régionale de Faso Mêbo dans le Nakambé.

El hadj Ousséni Sorgho, un commerçant de pièces détachées pour cycles et cyclomoteurs, dans la ville de Tenkodogo, a également été touché par le vent de la mobilisation pour Faso Mêbo. Le 14 août 2025, il a offert 20 tonnes de ciment, d’une valeur de 2 millions 200 mille de francs CFA à la coordination régionale, basée dans la cité de Zoungrantenga.

Selon le donateur, sa motivation s’explique par la décision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de lancer cette initiative pour aider à construire le Burkina Faso. « C’est pourquoi, nous avons aussi la motivation de l’accompagner dans ce qu’il fait », a-t-il justifié. A travers ce don, M. Sorgho a dit vouloir donner du courage à tous ceux qui entendent contribuer pour Faso Mêbo. « Ce geste ne sera pas le dernier. S’il y a d’autres opportunités, je ferai plus », a-t-il promis.

Une action accueillie avec joie par le coordonnateur régional de Faso Mêbo du Nakambé, le lieutenant Abdoul Fataf Sawadogo. Pour lui, ce don vient à point nommé parce qu’il va, a-t-il expliqué, renforcer les capacités de Faso Mêbo de Tenkodogo afin de donner un coup d’accélérateur aux travaux. Il a indiqué que le geste de M. Sorgho, comme ceux de plusieurs donateurs, ne l’a pas surpris car, selon lui, avant même le lancement officiel de Faso Mêbo à Tenkodogo, il y avait un engouement perceptible autour de cette initiative.

« Aujourd’hui encore, la mobilisation est acceptable.

Nous invitons la population à continuer sur cette lancée, parce que, nous avons aussi besoin de main-d’œuvre et de matériaux », a lancé le lieutenant Sawadogo. Le coordonnateur régional de Faso Mêbo s’est dit également satisfait de l’engagement citoyen car chaque jour et notamment les week-end, des jeunes et femmes viennent donner un coup de main à la confection de pavés.

Anselme KAMBIRE