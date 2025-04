Tournée de prise de commandement : le CEMGA en visite à l’Armée de terre

Après le COTN, la BSIR, la Gendarmerie nationale du Burkina Faso et la Brigade nationale de sapeurs pompiers, c’est au tour de l’Armée de terre d’accueillir, ce mercredi 2 avril 2025, le Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), le général Moussa Diallo.

Ce fut pour lui l’occasion d’échanger avec la hiérarchie et l’ensemble du personnel de l’Etat-major de l’Armée de terre, sur des valeurs comme : la discipline, la solidarité, le respect de la hiérarchie et la vigilance face aux fausses informations circulant sur les réseaux sociaux. Pour le CEMGA, «on ne peut pas gagner la guerre sans une armée

disciplinée, sans une armée loyale. Nous devons donc être solidaires et resserrer davantage les liens avec les populations », soulignant ainsi l’importance de l’unité et la cohésion dans la lutte contre le terrorisme. Tout en félicitant l’Armée de terre, le général Moussa Diallo, les a exhortés à vivre en parfaite symbiose avec les populations

et l’ensemble des FDS et VDP engagés dans la lutte pour la reconquête du territoire national.

EMGA