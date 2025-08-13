Tournoi de football « Sya Vert » : Serpent blanc remporte la IVe édition

L’Association Syakatama a organisé, le mardi 5 août 2025, à Bobo-Dioulasso, la grande finale de la IVe édition de son tournoi de football, placée sur le thème : « Sya Vert ». L’événement vise à sensibiliser la jeunesse aux enjeux environnementaux.

La IVe édition du tournoi de football, placée sur le thème : « Sya Vert », a connu son apothéose, le mardi 5 août 2025, à Bobo-Dioulasso. En finale, c’est l’équipe

« Serpent blanc » qui s’est imposée par le score de 3-2, après un match engagé et riche en émotions face à « Panthère ». Pour le président de l’association Syakatama, Emmanuel Bassolé, cette initiative vise à constituer un club et à inculquer l’esprit de cohésion sociale parmi les joueurs ainsi qu’à les sensibiliser aux

enjeux environnementaux.

« Au départ, 11 équipes ont pris part à la compétition, et 32 joueurs ont été sélectionnés », a-t-il signifié. Le parrain pour sa part a souligné que « Sya Vert » incarne l’ambition d’unir les forces pour bâtir une ville verte, durable et respectueuse de l’environnement. Il a félicité le promoteur pour avoir choisi ce thème, qui, selon lui, interpelle chacun sur la nécessité de préserver l’environnement. « A travers ce tournoi, nous prouvons qu’il est possible d’allier passion sportive et engagement citoyen. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts sur le terrain, mais aussi de marquer des points pour notre avenir commun, celui d’une ville propre, verte et résiliente », a-t-il déclaré.

Le directeur régional des Eaux et forêts du Guiriko , le Lieutenant-colonel Hassime Rabo, a salué l’engagement des deux équipes et a affirmé que le football pouvait rimer avec l’environnement, car il rassemble la jeunesse et contribue à son éducation écologique. Selon lui, cette finale a également marqué la fin d’une formation sur les techniques de production de plants au profit des jeunes. « Si dès le bas-âge on apprend aux jeunes comment planter un arbre, comment l’entretenir et comment aimer l’arbre, c’est l’avenir que nous gagnons dans la protection de l’environnement », a-t-il insisté.

Une somme symbolique a été remise aux trois premières équipes, en guise d’encouragement.

Noufou NEBIE

Evodie TOE

(Stagiaire)