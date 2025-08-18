Trafic de produits d’origine animale: Plus d’une tonne de poulets congelés saisis

Le poste de contrôle vétérinaire aux frontières de Pô, situé dans la province du Nahouri, région du Nazinon, a saisi, ce vendredi 15 août 2025, une cargaison de plus d’une tonne de poulets congelés impropres à la consommation.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques pour lutter contre le trafic de produits d’origine animale, qui représente une menace pour la santé publique et l’économie nationale. Les produits saisis, introduits illégalement sur le territoire, ne respectaient pas les normes sanitaires en vigueur.

Cette situation expose les consommateurs à des risques sanitaires. Le gouvernement burkinabè, à travers ses services compétents, réaffirme sa détermination à éradiquer le trafic de produits d’origine animale. Le ministère appelle à la vigilance des populations et encouragent la dénonciation de toute activité suspecte liée au trafic de produits alimentaires.

Cette saisie à Pô témoigne de l’engagement des services de contrôle vétérinaire et des forces de sécurité dans la lutte contre le trafic de produits d’origine animale, afin de protéger la santé des populations et de préserver l’économie nationale. La cargaison saisie a été détruite conformément à la réglementation en vigueur.

DCRP/MARAH