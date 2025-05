Trafic routier : les tarifs du péage inchangés sauf pour les poids lourds

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé, ce mercredi 28 mai 2025, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Lors du point fait à la presse, à l’issue des travaux, le ministre Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes prises pour la bonne marche de la Nation.

Au titre du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le Conseil a adopté un projet de décret portant modalités de gestion du péage sur les routes bitumées à l’intérieur des limites du Burkina Faso. Selon le ministre chargé des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, l’innovation majeure de ce décret est la taxation des véhicules poids lourds suivant le nombre des essieux : « On a pu développer un dispositif au niveau des postes modernes où des capteurs installés identifient le nombre d’essieux. Plus vous modifiez le véhicule plus vous payez. Cela permet au Fonds spécial routier de pouvoir mobiliser les fonds pour entretenir les routes ». Autres évolutions du texte, la redéfinition des catégories de véhicules et engins astreints au péage pour répondre à la modernisation du système de gestion des péages, la prise en compte formelle de la gestion des dommages causés aux installations du péage par les usagers, l’implication du département en charge de la Sécurité, au regard de l’accompagnement des forces de sécurité dans la gestion des péages. Et le ministre Sorgho de conclure en précisant que les tarifs du péage routier restent inchangés pour les véhicules légers, les camionnettes, les motocyclettes et tricycles.

Direction de la communication de la Présidence du Faso