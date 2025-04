Transfert de compétences : Burkina Institute of Technologie et Sidwaya signent une convention

Le directeur général de l’université Burkina Institute of Technologie a signé une convention avec les Editions Sidwaya, le vendredi 25 avril 2025 à Ouagadougou.

Burkina Institute of Tecnology (BIT) est une université privée anglophone basée à Koudougou. Elle dispose d’un département d’ingénierie compétent avec des enseignements en génie électrique, génie mécanique et l’informatique dans le département des sciences. Dans le but d’étendre la technologie dans toutes les contrées du Burkina Faso, BIT compte sur des partenaires dont les Editions Sidwaya. A cet effet, les deux structures ont signé une convention, dans la matinée de vendredi 25 avril 2025 à Ouagadougou. Le Directeur général (DG) de BIT, Pr François Zougmoré, a remercié la directrice générale des Editions Sidwaya pour avoir initié et finalisé cette convention.

Il a déclaré qu’à travers cette signature de convention, Burkina Institute of Technology va appuyer Sidwaya dans tous les domaines de la technologie. « Aujourd’hui, que ce soit en matière de presse ou d’autres domaines socio-économiques, il faut prendre en compte le développement du numérique. Nous travaillons sur l’un de ces aspects », a-t-il expliqué. M. Zougmoré a aussi relevé que BIT est une jeune université qui a formé d’excellents étudiants en technologie. Il a par ailleurs confié que cette signature de convention avec les Editions Sidwaya va permettre à son université d’avoir une plus grande visibilité. La Directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, s’est réjouie de la collaboration. Pour elle, cette signature de convention va permettre d’offrir des connaissances et des compétences au personnel de la « Maison commune ». A l’entendre, ce partenariat avec BIT est un accompagnement dans la numérisation des cartes d’abonnés du journal et l’opérationnalisation des payements en ligne avec un reçu de payement. Il va aussi permettre la mise en place d’un système d’alerte pour le rappel des abonnés de Sidwaya numérique avant l’expiration de leur abonnement. BIT va contribuer, a-t-elle poursuivi, à l’amélioration du site web, à la conception et à l’implémentation des applications. L’étudiante en designer power point BIT Solution, Tarbwenda Nafissatou Yaméogo, a salué la signature de convention entre BIT et les Editions Sidwaya. Elle a expliqué que cet accord va entrainer un grand dynamisme dans la digitalisation au sein de Sidwaya.

« Cette union impactera plus le domaine de la communication visuelle à

travers le traitement des images et des affiches »,

a-t-elle précisé.

Atoké TESILI

(Stagiaire)