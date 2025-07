Transformation digitale au Burkina Faso: PACTDIGITAL outille les parties prenantes de la région de Tannounyan

Le Projet d’accélération de la transformation digitale (PACTDIGITAL) a organisé un atelier d’information au profit des parties prenantes de la région de Tannounyan, le jeudi 17 et le vendredi 18 juillet 2025 à Banfora. Cette session de deux jours a pour objectif d’outiller les participants sur les instruments de sauvegarde environnementale et sociale du projet.

Le Projet d’accélération de la transformation digitale (PACTDIGITAL) était face à ses parties prenantes de la région de Tannounyan, les 17 et 18 juillet 2025. Il a en effet organisé un atelier d’information au profit de ces acteurs issus des collectivités territoriales, des services déconcentrés, des Forces de défenses et de sécurité (FDS), de la société civile et des coutumiers de la région. La cérémonie d’ouverture dudit atelier a été présidée par le gouverneur de la région de Tannounyan, Badabouè Florent Bazié, qui représentait le ministre chargé de la Transition digitale.

Selon lui, les objectifs du projet sont, entre autres, d’améliorer l’accès aux services publics adaptés au numérique et leur adoption et accroître l’accès aux programmes de compétences numériques. Le projet, a-t-il insisté, ambitionne de créer les conditions pour une transformation digitale accélérée, inclusive et harmonisée. Et d’ajouter que PACTDIGITAL capitalisera les résultats des actions déjà entreprises en matière de développement de l’économie numérique.

Les participants, à en croire Badabouè Florent Bazié, ont été entretenus sur les instruments de sauvegardes environnementales et sociales. Il s’agit entre autres, du Plan d’engagement environnemental et social (PEES), du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), du Cadre de politique de réinstallation (CPR) et des manuels de gestion des plaintes des parties prenantes et des travailleurs. Le projet est susceptible d’engendrer des risques et impacts environnementaux et sociaux, à travers ses activités.

Des activités telles que la pose de fibre optique, la construction des hôtels de télécommunications abritant des points de convergences des différents réseaux de télécommunications et l’installation des infrastructures de formation, d’accueil et d’accès aux services numériques. Le gouverneur Bazié a appelé les participants à une participation active et à partager leurs expériences des projets antérieurs pour la réussite de ce projet. Bertin Bakolo est chargé du suivi-évaluation du projet. Pour lui, cette session d’information vise à préparer le terrain pour la mise en œuvre des activités du projet. Le projet, a-t-il confié, est en pleine exécution et nécessite l’implication de tous les acteurs pour sa réussite.

« Nous attendons des contributions et critiques des participants pour nous permettre de réajuster si nécessaire notre stratégie », a déclaré M. Bakolo. Le Président de la délégation spéciale de la commune de Niangoloko, Ousseni Ouédraogo, un des participants, a dit espérer que le projet aura du succès dans la région. Le projet a un coût global de 96 milliards F CFA et est mis en œuvre avec le concours financier de la Banque mondiale. Son exécution a débuté en 2024 pour une durée de cinq ans et il couvrira l’ensemble du territoire national.

Alpha Sékou BARRY

