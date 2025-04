Troubles digestifs : l’anxiété joue aussi un rôle non négligeable

La digestion difficile, appelée aussi dyspepsie, peut avoir plusieurs origines, notamment de mauvaises habitudes alimentaires ou certaines maladies. Bien que chacun puisse améliorer son hygiène alimentaire par des mesures simples.

Dans la majorité des cas, les problèmes de digestion sont liés à des facteurs externes. Une alimentation déséquilibrée, des repas trop copieux ou la consommation excessive d’alcool sont souvent mis en cause. Parfois, l’aérophagie qui correspond à une ingestion excessive d’air pendant les repas, peut entraîner un inconfort important accompagné d’éructations. Divers troubles gastro-intestinaux peuvent également provoquer une sensation de digestion difficile ou ce que l’on appelle communément une « crise de foie ». Durant la grossesse, il n’est pas rare que la digestion ralentisse et devienne plus pénible.

L’anxiété joue aussi un rôle non négligeable dans les troubles digestifs, tout comme le surpoids, le tabac, l’alcool ou encore certains médicaments. La dyspepsie se manifeste par une impression de mal digérer, des douleurs localisées au creux de l’estomac et des ballonnements. Elle peut être liée à un problème de santé identifiable mais, il arrive aussi qu’aucune cause précise ne soit retrouvée : on parle alors de dyspepsie fonctionnelle.

Les symptômes fréquemment rencontrés incluent une sensation de lourdeur après les repas, des ballonnements, des éructations, des brûlures d’estomac, des nausées, parfois des vomissements, des douleurs abdominales et même des maux de tête. Lorsque ces troubles apparaissent simultanément avec la prise d’un nouveau traitement ou si les mesures adoptées pour soulager la digestion restent inefficaces au-delà de 48 heures, il est conseillé de consulter un médecin.

Il est également important de demander un avis médical si les problèmes digestifs durent plus de six mois, dont trois mois consécutifs sans interruption. Dans ces cas, la dyspepsie est qualifiée de fonctionnelle. Si les troubles sont provoqués par une affection des organes digestifs, ils peuvent s’aggraver et entraîner des complications comme une perte de poids significative ou une malnutrition.

Il est essentiel de consulter sans tarder lorsque la digestion difficile n’est pas liée à un excès alimentaire évident et que les symptômes sont intenses, ou lorsqu’elle s’accompagne de selles noires, de vomissements importants, de fièvre ou d’une perte de poids inexpliquée.

Pour prévenir ou atténuer les troubles digestifs, il est conseillé d’arrêter le tabac, de réduire la consommation d’alcool et de café et d’adopter une alimentation plus équilibrée. Manger lentement, bien mastiquer ses aliments et privilégier plusieurs petits repas légers dans la journée, plutôt que des repas trop copieux, permettent de faciliter la digestion. Il est également recommandé d’éviter les aliments trop gras ou trop épicés ainsi que les boissons gazeuses et alcoolisées.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Sources : vidal.fr, sante.fr