Un ancien membre du groupe terroriste Nousra, âgé de 18 ans, a livré un témoignage poignant sur les méthodes d’enrôlement des terroristes, appelant les jeunes à faire preuve de vigilance et à dénoncer les tentatives de recrutement .

« Je m’appelle Daouda. J’ai 18 ans. J’ai été enrôlé dans le terrorisme. Aujourd’hui, je veux mettre en garde mes frères pour qu’ils ne tombent pas dans le même piège », a-t-il

confié. Selon lui, les terroristes se servent souvent de jeunes fraîchement enrôlés pour

en recruter d’autres dans leurs villages d’origine.

Ces anciens camarades de classe ou amis d’enfance sont envoyés dans leurs

localités pour persuader les jeunes de rejoindre leurs rangs, en leur

promettant de l’argent, une formation, des motos ou encore des femmes.

Mais la réalité est tout autre. « Une fois dans les bases, on ne

trouve que souffrance et désillusion. Quand les terroristes ne réussissent pas à voler ou à

piller, chaque membre est contraint de vendre ses propres biens pour financer

les activités du groupe », ajoute-t-il. Daouda affirme n’avoir jamais bénéficié des

promesses faites lors de son enrôlement.

« J’ai vite compris que je vivais un enfer. Ce sont les opérations des Forces de

défense et de sécurité (FDS) qui m’ont permis de m’enfuir », témoigne-t-il.

Aujourd’hui, il lance un appel pressant à la jeunesse : « restez auprès de vos familles.

Soyez vigilants. Ne vous laissez pas berner, et surtout, dénoncez ceux qui tentent de

vous enrôler ».

Les Forces de défense et de sécurité appuyées par les Volontaires pour la défense de

la patrie (VDP) poursuivent activement les opérations de reconquête du territoire

national.

Elles exhortent régulièrement les terroristes à déposer les armes, faute de

quoi, ils s’exposent à une élimination certaine. Laminés dans les brousses

et forêts, de plus en plus de terroristes écoutent la voix de la raison, en choisissant

de se rendre.

Agence d’information du Burkina