Union nationale des supporters des Etalons: Le lieutenant Adama Sessouma officialise sa candidature

« En ce moment décisif de notre histoire, j’ai l’honneur de vous annoncer ma candidature à la présidence de l’UNSE ». C’est par cette phrase que le lieutenant Adama Sessouma a officialisé sa candidature pour briguer le poste de président de l’Union nationale des supporters des Etalons (UNSE). Il l’a fait ce vendredi 29 aout 2025 au cours d’un point de presse à Ouagadougou. Il a laissé entendre que sa démarche s’inscrit dans une volonté « ferme de restructurer » l’Union, afin qu’elle réponde aux attentes des supporters et s’adapter aux défis contemporains. « Je m’engage à instaurer une bonne gouvernance, marquée par la transparence, la responsabilité et la concertation permanente », a promis le lieutenant Sessouma. Seul candidat pour l’élection consensuelle du 6 septembre prochain, le lieutenant Adama Sessouma est actuel président des supporters de l’Union sportives des forces armées (USFA).

Yves OUEDRAOGO