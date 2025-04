Université Joseph KI ZERBO : Michel Wéllé ADYNALI défend sa thèse  de doctorat sur les urgences abdominales chirurgicales

L’étudiant Michel Wéllé ADYNALI a soutenu, le 1er avril 2025, sa thèse de doctorat à l’Université Joseph KI ZERBO sur le thème « Urgences abdominales Chirurgicales au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO: facteurs prédictifs de la morbidité et de la mortalité au Burkina Faso ». Le jury a apprécié son travail en décernant une mention très honorable.

En effet, les recherches ont concerné sur tous les patients opérés et hospitalisés dans le service des urgences chirurgicales digestives du CHU-YO pour une urgence abdominale chirurgicale du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Il ressort de cette étude que sur 302 cas d’urgences abdominales chirurgicales, la douleur abdominale était présente chez tous les patients. La péritonite aigüe généralisée (inflammations ou des infections de la séreuse péritonéale) était retrouvée dans 59,27% des cas, dominée par la perforation gastrique. Suivie de l’appendicite aigue et de l’occlusion intestinale aigüe respectivement 26.82 et 993%, La laparotomie était réalisée chez tous les patients La morbidité était de 2848 avec une mortalité de 3,319 % Les facteurs associés à la mortalité. Le jury a apprécié son travail et lui a décerné le grade de docteur avec mention très honorable plus félicitations.

