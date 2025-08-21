Visite d’amitié au Mali: le Premier ministre découvre un pan du trésor culturel et artistique

En visite d’amitié à Bamako, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a consacré une partie de son séjour à la découverte du Conservatoire des arts et métiers multimédia Balla-Fasseké-Kouyaté ainsi qu’au Musée national du Mali.

Au Conservatoire, véritable vivier de créativité et de transmission, le chef du gouvernement a échangé avec les responsables sur la vocation de cette institution à soutenir les artistes et à valoriser le patrimoine culturel africain.

A cette occasion, il a partagé l’expérience burkinabè en matière de promotion de l’art par une politique d’acquisition d’œuvres au profit des ministères et institutions publiques, une initiative qui permet à la fois d’encourager la création artistique et d’ancrer l’art dans le quotidien de l’administration. Le Premier ministre a salué la vision des initiateurs du Conservatoire, dont l’action contribue à faire rayonner les talents locaux et à renforcer la place des arts dans la construction identitaire et la cohésion sociale.

Au Musée national du Mali, il a pu apprécier la richesse des collections, retraçant l’histoire et la diversité culturelle du pays frère. Cette immersion a été pour lui l’occasion de souligner l’importance du patrimoine comme socle de fierté et d’unité pour les peuples africains. Dans le livre d’or, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a salué « le travail remarquable accompli par les responsables et les équipes de ce musée pour préserver et valoriser ce patrimoine inestimable, qui constitue une source d’inspiration et de fierté non seulement pour le Mali, mais aussi pour l’ensemble de l’Afrique et du monde ».

En s’imprégnant de ce double héritage, artistique et historique, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté du Burkina et du Mali de bâtir une coopération renforcée, où

la culture, au même titre que la solidarité politique et sécuritaire, demeure un pilier de l’intégration au sein de la Confédération AES.

DCRP/Primature