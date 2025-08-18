Visite de personnalités au Camp vacances Faso Mêbo: le ministre Dingara encourage les campeurs

Le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a effectué une visite aux enfants vacanciers en immersion à Faso Mêbo, samedi 16 août 2025, à Ouagadougou.

Les campeurs du Camp vacances Faso Mêbo ne cessent de recevoir les encouragements de personnalités. Samedi 16 août 2025, c’est le ministre chargé de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, qui est allé leur apporter son soutien et ses encouragements à leur Quartier général(QG) au lycée Marien-N’Gouabi. Cette visite a été guidé par le directeur de la communication et des relations presse de la Présidence, Sougrinoma Ibrahim Guigma qui a présenté les réalisations des campeurs au ministre.

Il a également indiqué que les campeurs sont repartis en plusieurs sections portant les noms de certaines régions du Burkina Faso. M. Guigma a confié aussi que les campeurs travaillent en atelier notamment des ateliers de confection de pavés, d’embellissements, d’instruction militaire, d’art vivant et spectacles, d’éducation civique et environnement. Pour le ministre chargé de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, cette occupation saine n’est qu’une continuité de ce que ces enfants ont reçu pendant l’année scolaire.

« Nous sommes passés pour encourager ces enfants et partager quelques clés de succès avec eux, notamment en les invitant au civisme et à grandir avec l’esprit du travail bien fait », a-t-il souligné. Le ministre a exhorté les campeurs à être des relais pour leurs camarades qui n’ont pas pu participer au camp. « Nous avons vu qu’en quelques jours déjà, ces enfants sont bien disciplinés et surtout qu’ils se plaisent dans ce qu’ils apprennent », a soutenu M. Dingara. Au cours de la visite, les campeurs ont entonné l’hymne nationale en langue mooré.

Evariste YODA

Jemima LANKAONDE (Stagiaire)