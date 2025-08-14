VISITE DE PERSONNALITÉS AU CAMP VACANCES FASO MÊBO : le Professeur Moumini ZOUNGRANA invite les campeurs à croire en leurs rêves

Par
BH SIDWAYA
-

À la suite de leur Parrain, en l’occurrence le Colonel Ismaël Kiswensida DIAOUARI, les campeurs ont reçu aussi la visite du Professeur Moumini ZOUNGRANA, personnalité invitée pour le mercredi 13 août 2025.
Cette journée commence avec la montée des couleurs où le respect des symboles de l’État est expliqué et exigé avec rigueur par les instructeurs.

Le Pr Moumouni ZOUNGRANA, enseignant chercheur, invite les campeurs à croire en leurs rêves

A l’atelier de l’instruction civique et militaire, on inculque aux campeurs, les valeurs comme la discipline, l’ordre et la rigueur. Les mouvements militaires de base comme le « Garde-à-vous », les mouvements d’ordre serré (le repos), le salut militaire avec coiffure, le salut militaire sans coiffeur sont passés au peigne fin avec les apprenants.
Ensuite, place à la personnalité invitée du jour. Professeur titulaire de littérature orale, de son état, Enseignant chercheur à l’Université Joseph-KI-ZERBO de Ouagadougou et

Face aux couleurs nationales, les campeurs apprennent le respect des symboles de l’État et le civisme

Directeur de l’assurance qualité de l’enseignement supérieur au ministère en charge de l’Enseignement supérieur. Dans un langage franc et accessible aux jeunes esprits en face de lui, Pr Moumouni ZOUNGRANA exhorte les campeurs à cultiver les valeurs de courage, de l’excellence, de la citoyenneté conformément à la vision de la Révolution progressiste populaire. Il les invite à croire en leurs rêves et à respecter les symboles de l’État, le bien commun et le civisme. Ces attitudes sont, selon lui, le chemin pour devenir des citoyens responsables et capables d’assurer une relève pour la construction d’une nation souveraine.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.