Visite du CEMGA à Kaya: un message fort aux unités combattantes

Le Chef d’état-major général des armées (CEMGA), le général de brigade Moussa Diallo, a effectué du 24 au 26 juillet 2025, une visite de terrain à Kaya, au cœur de la région des Kuilsé. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tournée du CEMGA aux unités combattantes.

S’inscrivant dans une dynamique de proximité, de suivi opérationnel et surtout de soutien aux troupes engagées dans la lutte pour la reconquête du territoire national, cette visite a permis d’échanger avec l’ensemble des forces combattantes de la région. Le général Moussa Diallo a aussi rendu visite au gouverneur, le colonel-major Ouédraogo Z. Blaise et aux blessés en opération. En première ligne du combat, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont reçu les encouragements et les félicitations du CEMGA pour leur bravoure et leur engagement sans faille. Au-delà des mots, cette présence sur le terrain témoigne de la solidarité de la hiérarchie militaire avec les unités opérationnelles et renforce la cohésion et la détermination de l’ensemble des forces.

