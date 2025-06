Visite officielle du Président Goïta en Russie: faire de l’axe Bamako-Moscou, un exemple de coopération gagnant-gagnant 

En visite officielle en Russie, le Président malien, Assimi Goïta, a eu un tête-à-tête avec son homologue russe, Vladimir Poutine, le lundi 23 juin 2025 à Moscou. Les deux chefs d’Etat ont forgé une estime réciproque, décidés à faire de l’axe Bamako-Moscou, un exemple de coopération gagnant-gagnant.

Poignée de main franche, échanges d’amabilités, sourire de part et d’autre, les Présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine se retrouvent pour marquer un nouveau tournant dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Le coup de 16 heures à peine passé, le salon vert du Kremlin prend des couleurs pour une rencontre entre des personnes qui s’apprécient et qui s’entendent.

Deux ans après une première rencontre à Saint Petersbourg, les deux présidents ont eu ensemble un grand moment d’évaluation des convergences créées jusqu’ici. « C’est un plaisir de vous retrouver après notre première rencontre. Nos deux pays entretiennent une relation qui dure depuis 65 ans », a lancé le Président Poutine d’entrée dans un entretien ouvert à la presse.

Autour du Président de la Transition, dans ce format réduit, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de corps d’armée Sadio Camara, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d’armée Ismaël Wagué et le général de brigade Alou Boi Diarra, chef d’Etat-major de l’Armée de terre. Côté russe, on notait la présence du chef de la diplomatie Serguei Lavrov, du conseiller diplomatique Uyry Ushakov et de Maxim Oreshkin, le directeur de cabinet adjoint de la présidence.

Poursuivant son adresse liminaire, le président russe a rappelé les points forts de la relation bilatérale entre son pays et le Mali. « Nous avons des relations intergouvernementales. Je vous remercie pour l’accueil du vice-Premier ministre chez vous. Nous avons une coopération dans le domaine parlementaire, au niveau des départements chargés des affaires étrangères.

Nous allons signer aujourd’hui un certain nombre de documents qui, sans aucun doute, renforceront notre coopération. Monsieur le président, je suis très heureux de vous revoir, très certain que notre rencontre et nos discussions seront au bénéfice de nos relations. Soyez le bienvenu », a dit Vladimir Poutine pour camper le décor.

Prenant la parole, le général d’armée Assimi Goïta a rappelé la profondeur des liens entre le Mali et la Russie. « Je suis très heureux de vous revoir. Je tiens à saluer les liens de fraternité et de coopération entre nos deux Etats. Comme vous l’avez évoqué, cette relation remonte à un temps bien lointain, du temps des Présidents Nikita Kroutchev et Modibo Keita. Notre coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l’économie, l’agriculture, l’énergie », a fait savoir le Président Goïta.

Marchant sur les pas de ses devanciers Modibo Keita et le général Moussa Traoré qui ont écrit les belles pages de la coopération entre le Mali et l’ex-URSS, le général d’armée Assimi Goïta a entrepris depuis 2022 de construire une relation solide avec la Russie, principale héritière du pays de l’ancienne puissance bâtie par Lénine, Staline ou encore Kroutchev. Et aujourd’hui, l’axe Bamako-Moscou marche fort à l’aune des retombées de la coopération militaire et de la lutte contre le terrorisme dans notre pays.

« Aujourd’hui, force est de reconnaître, qu’avec la coopération avec la Russie, sur le plan de la défense et de la sécurité, le Mali a pu recouvrer l’entièreté de son territoire. Cela montre la fiabilité et l’efficacité de la coopération avec la Russie. Je suis convaincu que cette visite officielle sera l’occasion de renforcer davantage nos liens de coopération », s’est satisfait le chef de l’Etat.

Après le tête-à-tête, les deux présidents ont conduit les discussions en réunion élargie. L’occasion de faire le tour des grands axes de coopération. Cette réunion a balisé la voie à la dernière séquence de la journée au Kremlin avec la cérémonie d’échanges de documents de trois accords préalablement signés dans la matinée entre les deux parties. Cette journée a été riche et surtout historique. Elle fixe le cap d’une coopération désormais au beau fixe entre deux nations qui s’estiment et qui entendent construire de grandes choses au bénéfice de leurs peuples.

