𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐅𝐚𝐬𝐨 𝐌𝐞̂𝐛𝐨 : 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝟏ʳᵉ 𝐞́𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐆𝐮𝐢𝐫𝐢𝐤𝐨

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, ce dimanche 07 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso, la cérémonie de clôture du Camp vacances Faso Mêbo, organisé dans la région du Guiriko (ex-région des Hauts-Bassins) au profit des enfants de 10 à 15 ans. L’événement s’est tenu au sein du Groupement d’instruction des forces armées (GIFA).

‎Baptisée « Siniya-Sigui », qui signifie « L’avenir est radieux » en langue dioula, cette première promotion a rassemblé 550 campeurs. Débutée le 29 août dernier, l’activité a offert aux jeunes campeurs un cadre de socialisation et d’apprentissage à travers des modules variés : instruction civique et militaire, confection et pose de pavés, embellissement paysager et urbain, ainsi que des activités artistiques et culturelles.

‎Au nom des campeurs, Lonyèrè Sita Sessouma a exprimé sa reconnaissance au Président du Faso pour cette initiative.

‎Elle a expliqué que chaque activité leur a permis de mieux comprendre ce que signifie être un bon citoyen.

‎ « Nous avons appris que le patriotisme ne se limite pas à des mots ou à un drapeau. Il se vit chaque jour, dans nos actes, dans notre respect des autres et dans notre engagement pour le bien commun. Nous repartons avec une conscience plus éveillée, une fierté renouvelée et une responsabilité claire : celle de faire rayonner les valeurs de notre nation partout où nous serons », a-t-elle soutenu.

‎Le porte-parole des parents, Moussa Youba, a salué l’initiative et plaidé pour la création d’un cadre permanent de formation continue. En signe de reconnaissance et de solidarité, les parents ont remis une contribution de 1 104 378 F CFA destinée aux pupilles de la Nation et aux combattants blessés de la région du Guiriko.

‎Le Chef du Gouvernement s’est dit impressionné par les réalisations concrètes des campeurs : pavage d’un carré d’armes de 1 000 m², construction de banquettes en béton et réalisation d’œuvres picturales. Il les a félicités pour leur assiduité et leur endurance, rappelant que le Camp vacances Faso Mêbo est avant tout « une école de la vie ». Selon lui, cette expérience doit désormais guider les jeunes dans leur quotidien : incarner les valeurs de discipline, de solidarité, de patriotisme et de dignité, et les partager avec leurs camarades qui n’ont pas eu l’opportunité d’y participer.

‎La cérémonie de clôture s’est achevée par un défilé des dix sections de campeurs, suivi d’une séance photo avec le Premier ministre, immortalisant ce moment de fraternité et d’engagement patriotique dans une ambiance rythmée par les chants.

