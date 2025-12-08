𝐂𝐢𝐧𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐉𝐊𝐙 : 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐢-𝐬𝐢𝐞̀𝐜𝐥𝐞 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé ce lundi 8 décembre 2025 à Ouagadougou la cérémonie officielle de lancement du cinquantenaire de l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ). Placée sous le thème « De l’UO à l’UJKZ (1974-2024) : 50 ans de contribution au développement de la nation burkinabè », cette commémoration, prévue du 4 au 10 décembre 2025, marque une étape majeure pour la première université publique du pays.

‎

‎Depuis l’année académique 1973-1974, l’UJKZ a connu une croissance impressionnante : de 373 étudiants à 50 303 en 2024, de 35 enseignants à 1 147, et de 15 agents ATOS à 490. Les capacités d’accueil ont été considérablement renforcées, passant de 400 à 28 217 places assises, tandis que l’institution a formé 130 549 diplômés en cinquante ans. La proportion de femmes, passée de 19 % à 44 %, illustre les progrès constants vers la parité.

‎

‎Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a salué l’évolution remarquable de l’UJKZ, qualifiée d’« université mère » pour avoir donné naissance à sept universités publiques, sept centres universitaires et deux grandes écoles. Il a rendu hommage aux pionniers et aux acteurs qui ont porté l’institution, rappelant les valeurs de rigueur, de discipline et de patriotisme qui ont forgé son identité. Reconnaissant les difficultés, notamment les retards académiques, il s’est félicité des progrès réalisés, près de 93 % des filières étant aujourd’hui normalisées. Il a fixé l’objectif d’une normalisation complète d’ici au 31 juillet 2026 et a appelé les universités à privilégier des partenariats alignés sur la vision de souveraineté nationale.

‎

‎La cérémonie a également été marquée par la distinction de 22 personnalités dans l’Ordre des Palmes académiques, en reconnaissance de leur contribution à l’enseignement supérieur burkinabè. À la fin de la cérémonie, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre du monument du cinquantenaire, un ouvrage symbolique destiné à célébrer la mémoire et l’évolution de l’UJKZ.

‎

‎S’adressant ensuite à la presse, le Chef du Gouvernement a rappelé que cinquante ans constituent « l’âge de la maturité » pour l’université. Il a invité la communauté universitaire à poursuivre la dynamique de la révolution progressiste populaire et à produire un savoir enraciné et adapté au contexte national, en référence à la pensée du Pr Joseph KI-ZERBO, figure majeure de l’endogénéité. Il a réaffirmé l’engagement de l’État, sous les orientations du Président du Faso, pour améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage, notamment à travers l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ) et les réformes en cours dans l’enseignement supérieur. Le Premier ministre a également encouragé la poursuite des efforts pour achever définitivement la normalisation des années académiques.

‎

‎En célébrant son cinquantenaire, l’Université Joseph KI-ZERBO réaffirme son rôle stratégique dans le développement national et son ambition de former des générations d’acteurs compétents, enracinés et engagés au service du Burkina Faso.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞