𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 : 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐜̧𝐮 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce mardi 06 janvier 2026 à Ouagadougou, les membres du Conseil constitutionnel, conduits par son Président, Barthélemy Kéré.

‎Cette rencontre, qui s’inscrit dans la tradition républicaine des échanges entre institutions, vise à renforcer la coopération institutionnelle pour l’accomplissement des missions régaliennes de l’État.

‎

‎Au sortir de l’audience, le Président du Conseil constitutionnel a indiqué être venu, au nom de son institution, présenter ses vœux de paix, de santé et de réussite au Chef du Gouvernement pour la nouvelle année 2026.

‎

‎« 2025 a été une année de tous les défis, et nous l’avons tous suivie. Ces défis ont été relevés ensemble avec l’équipe gouvernementale. Nous avons donc jugé utile de féliciter le Premier ministre pour le travail accompli en 2025 et d’ouvrir les perspectives pour 2026 », a-t-il déclaré.

‎

‎Maître Barthélemy Kéré a rappelé le rôle central du Conseil constitutionnel dans la préservation de l’État de droit et le respect de la Constitution. À ce titre, il a indiqué que l’institution a rendu, au cours de l’année écoulée, vingt-cinq décisions et deux avis, dont vingt saisines émanant du Premier ministre.

‎

‎« Cela montre combien la collaboration avec les services du Premier ministre doit être étroite afin que le Conseil constitutionnel puisse statuer avec toutes les informations nécessaires », a-t-il expliqué.

‎

‎Dans cette dynamique, le Président du Conseil constitutionnel a suggéré la désignation d’un point focal au sein des services de la Primature, en vue de fluidifier les échanges administratifs et d’assurer un traitement diligent des dossiers, notamment en situation d’urgence.

‎

‎« Dans certaines saisines du Premier ministre, il y a urgence, ce qui implique que le Conseil constitutionnel rende sa décision dans un délai de huit jours. Il est donc essentiel que les relations administratives soient suffisamment fluides pour permettre la transmission rapide des informations requises », a-t-il précisé.

‎

‎Il s’est par ailleurs réjoui de l’écoute et de la disponibilité du Chef du Gouvernement, qui a marqué son accord de principe pour la mise en place de ce dispositif.

‎

‎Abordant les perspectives nationales pour l’année 2026, Maître Barthélemy Kéré a formulé un vœu majeur : celui de la paix pour le Burkina Faso et pour l’ensemble des pays de l’Alliance des États du Sahel.

‎

‎« Nous constatons des progrès encourageants. Nous souhaitons qu’ils se traduisent davantage par des avancées en matière de développement économique et que l’insécurité devienne un souvenir du passé, afin que nos pays accèdent, à brève échéance, à une paix durable », a-t-il affirmé.

‎

‎Le Conseil constitutionnel réaffirme ainsi sa disponibilité à poursuivre, aux côtés du Gouvernement, sa mission de garant de la constitutionnalité des lois et du bon fonctionnement des institutions de la République.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞