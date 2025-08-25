𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 : 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱𝐞 𝐖-𝐀𝐫𝐥𝐲-𝐏𝐞𝐧𝐝𝐣𝐚𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 25 août 2025 à Ouagadougou, les ministres en charge de l’Environnement des pays membres du complexe W-Arly-Pendjari (WAP). Ils séjournent dans la capitale burkinabè dans le cadre de la troisième réunion du Conseil des ministres chargés des aires protégées du complexe transfrontalier.

‎Porte-parole de la délégation, le ministre nigérien de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de l’Environnement, le Colonel Maizama Abdoulaye, a rappelé que la mission commune vise à protéger un patrimoine naturel durement affecté par l’insécurité. « Ce complexe est meurtri par une insécurité organisée et soutenue par des forces du mal », a-t-il déploré.

‎Dans son adresse aux ministres, le Chef du Gouvernement a partagé des orientations claires. Selon le Colonel Maizama Abdoulaye, le Premier ministre a insisté sur la nécessité pour les États concernés de compter d’abord sur leurs propres ressources et de faire preuve de prudence dans le choix de leurs partenaires. Il a en outre encouragé la convergence des États autour de cette richesse commune afin de bâtir, demain, un modèle de coopération bénéfique aux communautés riveraines.

‎La délégation a salué la vision du Chef du Gouvernement burkinabè, qui considère le complexe WAP comme une opportunité de développement durable. « Ce complexe doit retrouver ses lettres de noblesse. Si ailleurs l’écotourisme et d’autres activités économiques se développent autour d’écosystèmes de ce genre, nous pouvons aussi le faire ici, au bénéfice de nos populations », a soutenu le ministre nigérien de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de l’Environnement.

‎Le complexe WAP, constitué des parcs W, Arly et Pendjari, couvre trois pays : le Burkina Faso, le Bénin et le Niger. Véritable poumon écologique au cœur du Sahel, il est reconnu pour sa richesse en biodiversité et son potentiel en matière d’écotourisme et de services écosystémiques. L’objectif principal de la rencontre de Ouagadougou est d’avancer sur l’opérationnalisation du secrétariat exécutif du complexe et de ses instances de gouvernance, à savoir le Conseil des ministres, le Conseil technique et le Conseil scientifique.

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞