𝐂𝐲𝐚𝐧𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐂𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 : 𝐥𝐚 𝐃𝐒𝐓 𝐃𝐞́𝐣𝐨𝐮𝐞 𝐥’𝐈𝐧𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞

𝐋𝐞 𝟐𝟑 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐚̀ 𝐂𝐢𝐧𝐤𝐚𝐧𝐬𝐞́, une première cargaison dissimulant du cyanure dans un chargement de sacs de riz avait été interceptée. 𝐋𝐞 𝟐𝟒 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐫𝐞𝐛𝐞𝐥𝐨𝐭𝐞 𝐚̀ 𝐙𝐨𝐫𝐠𝐡𝐨, où le même procédé de dissimulation perfide avait été mis au jour. 𝐄𝐭 𝐯𝐨𝐢𝐜𝐢 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝟐𝟕 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, les fraudeurs ont une nouvelle fois tenté l’impensable : cacher leur poison dans un envoi d’huile alimentaire destiné à des populations vulnérables.

𝐀 𝐓𝐞𝐧𝐤𝐨𝐝𝐨𝐠𝐨, 𝐜𝐞 𝐦𝐞̂𝐦𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫, la DST a mis fin à un troisième acte d’une audace glaçante : 𝟔𝟎 𝐬𝐚𝐜𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐲𝐚𝐧𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐧𝐭 𝐞́𝐭𝐞́ 𝐝𝐞́𝐜𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐬 𝐞𝐧𝐟𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐚𝐮 𝐜œ𝐮𝐫 𝐝’𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞́ 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧𝐬 𝐝’𝐡𝐮𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞, soigneusement disposés pour inspirer la confiance et détourner les soupçons. La manœuvre, répandue désormais sur plusieurs corridors, révèle une volonté délibérée d’exploiter l’apparence de l’aide humanitaire pour faire circuler un produit capable de tuer en silence.

Il faut prendre la pleine mesure de l’abomination :𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐬𝐲𝐦𝐛𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐭𝐞́ 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐭. 𝐂’𝐞𝐬𝐭 𝐮𝐧𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐡𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞, 𝐜𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐞𝐭 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐢𝐭𝐞́ 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞̂𝐦𝐞.

Mais, face à cette stratégie criminelle désormais clairement identifiée, la vigilance des équipes de la DST n’a jamais faibli. Leur perspicacité, renforcée par les précédentes saisies, a permis de percer cette nouvelle mise en scène. En interceptant cette cargaison, les agents ont une fois de plus démontré que l’administration des Douanes demeure une barrière essentielle protégeant la Nation contre des réseaux criminels capables du pire pour contourner la loi.

Le Directeur général des Douanes, 𝐥’𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐘𝐯𝐞𝐬 𝐊𝐀𝐅𝐀𝐍𝐃𝐎, a vigoureusement salué cette prouesse en dénonçant « 𝐥’𝐢𝐠𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐜̧𝐚𝐝𝐞 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐮𝐬𝐬𝐢 𝐥𝐞́𝐭𝐚𝐥 ». Il a félicité les agents pour leur professionnalisme exemplaire et rappelé l’exigence de renforcer encore la vigilance sur l’ensemble du territoire : 𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐝’𝐚𝐢𝐝𝐞 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐱𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐬 𝐚̀ 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐬.

Avec cette série de saisies successives, l’administration des Douanes confirme son rôle de sentinelle inébranlable, déterminée à déjouer les stratagèmes les plus tordus, protéger la vie et défendre la sécurité nationale contre ceux qui n’ont ni scrupule, ni limite.