𝐃𝐞́𝐝𝐨𝐮𝐠𝐨𝐮 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐞𝐯𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐛𝐥𝐞𝐬𝐬𝐞́𝐬 𝐞𝐧 𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

En visite dans la région du Bankui, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est rendu, ce mardi 30 décembre 2025, à l’hôpital militaire de Dédougou pour exprimer son soutien, sa compassion et son réconfort aux blessés en opérations. Cette démarche vise à témoigner la reconnaissance du Président du Faso et du Gouvernement aux forces combattantes engagées dans la lutte pour la reconquête du territoire national.

‎Conduit par le Directeur des services de santé régionale des armées, le médecin capitaine Stéphane Zoungrana, le Chef du Gouvernement a été informé des circonstances des blessures des soldats internés. Le médecin capitaine a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir une prise en charge diligente, appropriée et conforme aux standards exigés pour les forces combattantes. Il a également permis au Premier ministre de constater de visu les conditions de soins ainsi que les efforts en cours pour renforcer l’offre sanitaire dans cette structure militaire.

‎Au terme de la visite, le Premier ministre a adressé aux blessés un message d’encouragement, de solidarité et de profonde reconnaissance. Il a salué leur engagement et leur sacrifice pour la défense du Burkina Faso.

‎« Vous êtes ici parce que vous avez été blessés dans le combat pour le Burkina Faso. Nous avons tenu à passer vous voir pour vous encourager et vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous », a-t-il indiqué.

‎ À l’orée de la nouvelle année, le Chef du Gouvernement a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, formulant l’espoir qu’ils retrouvent très bientôt leurs familles et leurs communautés.

‎Le Premier ministre a enfin réitéré l’engagement du Gouvernement à améliorer continuellement les conditions de prise en charge des blessés, évoquant notamment la construction de nouveaux bâtiments au sein de l’hôpital militaire.

‎« Vous êtes la preuve de l’engagement que le Président du Faso attend de chaque Burkinabè. Nous allons continuer à améliorer les conditions de prise en charge », a-t-il affirmé, avant de souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2026, placée sous le sceau de la santé et de la victoire sur l’ennemi.

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞