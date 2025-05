𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝’𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐮𝐱 𝐝’𝐞́𝐥𝐞𝐯𝐚𝐠𝐞 : 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞́𝐭𝐞́ 𝐅𝐀𝐒𝐎 𝐆𝐔𝐔𝐋𝐆𝐎 𝐝𝐞́𝐬𝐨𝐫𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐟𝐨𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé, ce mardi 6 mai 2025, à Koubri, les activités de la société burkinabè de fabrique d’aliments pour animaux d’élevage, dénommée « FASO GUULGO ». Cette unité industrielle mettra à la disposition des éleveurs burkinabè une variété d’aliments pour leurs cheptels et la pisciculture.

Née de la nationalisation de la Société de fabrique d’aliments pour bétail (SOFAB), la nouvelle société d’État « FASO GUULGO » est désormais opérationnelle, cinq mois après sa création. Cette société vient en support à l’offensive agropastorale et halieutique, avec la mission de produire et de rendre disponibles des aliments de qualité pour bétail, volaille, poisson et autres animaux d’élevage sur toute l’étendue du territoire national. Cette société d’Etat est également chargée, entre autres, de développer un mécanisme d’approvisionnement pérenne en matières premières pour son fonctionnement, de contribuer à la mise en œuvre des politiques et stratégies en matière de productions animales.

Pour l’heure, la capacité de production de l’unité de Koubri est de 100 tonnes d’aliments par jour. Le plan d’investissement de la société prévoit à moyen et long terme une augmentation de la capacité de l’usine de Koubri avec une nouvelle ligne d’aliments d’une capacité de 50 tonnes par jour. D’autres investissements structurants sont également prévus : la construction de deux autres unités d’une capacité de 100 tonnes d’aliments par jour à Bagré et à Samandéni.

« La question de l’aliment pour bétail constitue l’un des maillons le plus faible, sinon le maillon le plus faible de la chaine de l’élevage. Au niveau du secteur de l’élevage, les acteurs souffrent non seulement de l’indisponibilité de l’aliment, mais aussi de la question de coût, et cela réduit la compétitivité des productions. L’objectif, à travers FASO GUULGO est de mettre à la disposition des éleveurs des aliments en quantité, de qualité, à des coûts accessibles. Ce qui va permettre de mieux structurer la filière et permettre aux éleveurs d’accéder à ces aliments à des coûts acceptables, en vue de leur permettre de garantir la rentabilité de leurs productions », a expliqué le Premier ministre à l’issue de la cérémonie d’inauguration.

Dans cette dynamique, il a engagé la direction générale et le personnel de FASO GUULGO à faire le maximum, au quotidien, pour que les objectifs de cette société soient atteints.

FASO GUULGO est une réponse innovante et structurante pour relever les défis persistants dans la chaîne de valeur des aliments pour animaux d’élevage. Par son action, cette société participe à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en créant des opportunités économiques pour les acteurs de la filière agropastorale.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞