𝐅𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐝𝐞 s𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐧 p𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 : six donateurs offrent 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝟐𝟒 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐅 𝐂𝐅𝐀

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo, a reçu des dons d’une valeur de plus de 24 millions F CFA au profit du fonds de soutien patriotique, le vendredi 29 décembre 2023, à Ouagadougou.

La commune de Thyou située dans la province du Boulkiemdé fait frontière avec les provinces du Ziro, du Poni et de la Sissili qui ont été victimes d’attaques terroristes. Bien que n’ayant pas encore été sujette à une attaque, eu égard au « rapprochement dangereux » de la situation, les filles et fils de la commune ont décidé de se mobiliser pour soutenir les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de leur localité afin de protéger leur commune contre toute éventuelle attaque. C’est ainsi qu’une somme de 150 millions FCFA a été mobilisée pour prendre en charge le carburant, les frais de communication et l’organisation des patrouilles nocturnes des VDP de la commune.

Mais à la suite de l’attaque récente à Djibo, les fils et filles se sont sentis interpellés à faire plus dans le combat contre l’hydre terroriste. Ils ont donc en un temps record mobilisé la somme de 1 200 000 F CFA afin de soutenir le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. La somme a été remise au ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo, par la coordonnatrice de l’initiative de soutien au fonds patriotique pour la paix de la commune de Thyou, Aline Koala, le vendredi 29 décembre 2023 à Ouagadougou. Accompagnée d’une forte délégation des filles et fils de Thyou, Mme Koala a traduit les encouragements et le soutien de toute la commune au gouvernement dans le combat noble qu’il mène contre les forces du mal. Dans la même dynamique que les filles et fils de Thyou, ceux du Loroum ont aussi compris l’importance de soutenir le gouvernement dans la lutte contre ce fléau. Ils ont eux aussi remis un chèque de 3 500 000 FCFA pour le compte du fonds de soutien patriotique.

Aux côtés des ressortissants de Thyou et du Loroum, se trouvaient également le Conseil national de l’Ordre des géomètres experts du Burkina (CNOGEB), l’Association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douanes agréés (APTCDA), l’Association femmes solidaires pour la paix et le bureau des élèves de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) qui ont offert respectivement des chèques de 10 000 000 F CFA, 6 000 000 F CFA, 3 100 800 F CFA et 730 000 F CFA. Ils ont tous reçu les remerciements du ministre pour ces dons qui vont contribuer, selon lui, à relever les défis dans la lutte contre le terrorisme.

Nadège YAMEOGO