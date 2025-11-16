𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐎𝐮𝐚𝐠𝐚 𝐈𝐈 : 𝐮𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐧é 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐨𝐦𝐨𝐬𝐞𝐱𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭é 𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥é𝐞𝐬

Le vendredi 7 novembre 2025, K.M, originaire d’un pays voisin, a comparu devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance Ouaga II pour répondre d’homosexualité et de pratiques assimilées, interdites aux termes de l’article 210-3 de la loi n°012-2025/ALT du 1er septembre 2025 portant code des personnes et de la famille au Burkina Faso qui punit ces faits d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs, précisant in fine que lorsque le prévenu est de nationalité étrangère, il peut en outre être prononcé contre lui l’expulsion du territoire national.

Pour les faits de l’espèce, K.M, de sexe masculin, s’est travesti en femme et faisait le trottoir dans la ville de Ouagadougou. Appelé à la barre, il a reconnu sans ambages entretenir des rapports sexuels rémunérés avec d’autres hommes. Pour sa défense, il expliquait avoir été victime d’un viol collectif il y a environ 07 ans de cela par des garçons qui l’a entrainé dans un coma pendant 05 mois. C’est quand il a recouvré sa santé qu’il a décidé de s’habiller et de se maquiller désormais comme une femme pour sa propre sécurité.

Dans sa narration, il expliquait qu’il arrivait qu’il soit courtisé par des hommes qui pensent avoir affaire à une femme. A son tour, il ne leur révélait pas non plus son genre et prenait en moyenne 03 jours pour d’abord discuter avec eux avant de le leur avouer par la suite. Une fois son vrai genre révélé, certains clients coupaient immédiatement la communication, tandis que d’autres maintenaient leurs demandes sentimentales conduisant à des relations sexuelles. Il précisait que le coût de la prestation variait entre 20 000 et 50 000 francs CFA selon qu’elle a lieu à la résidence du client ou dans une villa meublée qu’il a lui-même louée pour un loyer mensuel de 450 000 francs CFA.

Interrogé sur le nombre d’hommes qui ont entretenu des rapports sexuels avec lui en connaissance de cause, K.M l’a estimé à environ une centaine d’hommes avec un gain mensuel d’environ 800 000 francs CFA que cette activité lui rapportait.

Sur la question de savoir s’il était informé que de telles pratiques étaient interdites et sévèrement punies au Burkina Faso, il a répondu par l’affirmative, en précisant avoir eu l’intention de quitter le Burkina Faso depuis un certain temps sans y être parvenu pour l’instant.

Prenant la parole à la clôture des débats, le Procureur du Faso a requis la culpabilité de K.M pour homosexualité et pratiques assimilées et sa condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de 24 mois et à une amende ferme de 2 000 000 de francs CFA.

Après délibération, le Tribunal a déclaré K.M coupable d’homosexualité et de pratiques assimilées. En répression, il l’a condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 24 mois et à une amende ferme de 2 000 000 de francs CFA. Le Tribunal a en outre ordonné son expulsion hors du territoire national quand il aura exécuté sa peine d’emprisonnement et payé l’entièreté de l’amende pénale.