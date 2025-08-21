𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐝’𝐚𝐦𝐢𝐭𝐢𝐞́ 𝐚𝐮 𝐌𝐚𝐥𝐢 : 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐚̀ 𝐥’𝐞́𝐜𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐚

‎Dans le cadre de sa visite d’amitié à Bamako, le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rencontré, mercredi 20 août 2025, la communauté burkinabè vivant au Mali. Organisée à l’ambassade du Burkina Faso, la rencontre s’est déroulée dans une atmosphère conviviale et fraternelle, offrant un espace d’échanges directs autour des principales préoccupations des compatriotes de la juridiction.

‎‎Dans son mot introductif, l’ambassadeur du Burkina Faso au Mali, Julienne Dembelé née Sanon, a exprimé sa gratitude au Chef du Gouvernement pour l’attention portée à la diaspora. Elle a salué l’organisation récente d’une mission consulaire, qui a permis à de nombreux Burkinabè de régulariser leurs documents, tout en plaidant pour l’envoi d’une nouvelle mission afin de répondre aux besoins persistants. Le représentant de la communauté a, pour sa part, dénoncé les tracasseries rencontrées lors des contrôles de routine et aux frontières.

‎Le Premier ministre, attentif aux doléances, a tenu à rassurer ses compatriotes. Il a salué la contribution des Burkinabè du Mali au développement des deux pays et rappelé que le ministère des Affaires étrangères œuvre à renforcer l’implication de la diaspora dans les initiatives de développement en cours au pays. Concernant les documents administratifs, il a esquissé des solutions conjoncturelles, comme l’envoi de missions consulaires, avant d’annoncer que la dynamique de dématérialisation déjà enclenchée permettra bientôt d’obtenir certains actes essentiels sans devoir se déplacer jusqu’au Burkina Faso. Déplorant les tracasseries aux frontières, il a rappelé qu’elles ne sont pas dignes de la vision d’intégration défendue par les leaders de l’Alliance des États du Sahel (AES).

‎« Soyez de bons citoyens burkinabè, car être Burkinabè, c’est être intègre », a-t-il lancé dans un appel vibrant.‎Très mobilisée, la communauté a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre pour sa présence, l’a félicité pour sa nomination et pour son leadership, et a réaffirmé sa volonté de consentir des sacrifices afin d’accompagner les autorités dans les réformes engagées.‎La rencontre s’est achevée sur une note de confiance et d’espoir, illustrant le renforcement continu des liens entre l’État burkinabè et sa diaspora au Mali

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞