𝟏𝟕ᵉ 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐢̈𝐫 : 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐡𝐞́𝐥𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐞𝐧 𝐟𝐞̂𝐭𝐞

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a pris part, ce vendredi 5 décembre 2025, à l’ouverture officielle de la 17ᵉ édition du Festival de l’Aïr à Iférouane, dans la région d’Agadez, au Niger.

‎L’événement s’est déroulé en présence de plusieurs hautes personnalités, dont les Chefs de Gouvernement du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, et du Tchad, Allamaye Halina, ainsi que de l’ambassadeur du Burkina Faso au Niger, le colonel-major Abdou Diallo, et du ministre burkinabè en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

‎De nombreuses délégations originaires du Niger, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad ont également convergé vers la ville-oasis d’Iférouane, située à environ 150 km de la frontière algérienne, pour magnifier l’héritage culturel du Sahel.

‎Placée sous le thème « Valorisation du tourisme interne et de l’artisanat : piliers de la souveraineté nationale et d’un développement résilient », cette édition met en lumière la diversité des expressions culturelles sahéliennes.

‎Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre nigérien a qualifié le festival de véritable vitrine du Sahel, un espace de communion entre peuples partageant une histoire, une géographie et des valeurs culturelles communes, ainsi qu’un instrument de paix, d’unité et de coopération.

‎Pendant trois jours, Iférouane vit au rythme des traditions nomades : courses et concours d’harnachement de chameaux, défilés équestres, danses et concerts aux rythmes du désert, expositions d’arts, rencontres artistiques, sans oublier la mise en valeur des métiers du cuir, du métal, de la bijouterie touarègue et du textile. L’objectif est clair : renforcer l’économie locale en stimulant le tourisme intérieur et en donnant plus de visibilité aux artisans, véritables gardiens du patrimoine matériel et immatériel de l’Aïr.

‎À la fin de son séjour à Iférouane, ce samedi 6 décembre, le Chef du Gouvernement burkinabè s’est dit honoré de représenter son pays à cette rencontre d’envergure culturelle. « Nous sommes très heureux de participer à cette 17ᵉ édition du Festival de l’Aïr », a-t-il déclaré, tout en exprimant sa profonde reconnaissance aux autorités nigériennes pour l’invitation.

‎Il a salué le Président de la République, le général Abdouramane Tiani, ainsi que le peuple nigérien, pour leur hospitalité et leur attachement à la valorisation du patrimoine sahélien.

‎Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a souligné que la culture demeure un levier stratégique pour l’avenir de l’espace sahélien. « Ce que nous avons vu ici nous conforte dans la conviction que la culture doit être le socle de la refondation de l’AES dans son ensemble », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d’investir dans la transmission et la valorisation des traditions pour bâtir un Sahel fort et maître de son destin.

‎Pour lui, la promotion du tourisme interne constitue également un acte de souveraineté et d’affirmation identitaire. « Inviter les peuples du Sahel à redécouvrir le Sahel, c’est réhabiliter nos territoires, nos savoir-faire et notre fierté d’être Sahéliens », a-t-il ajouté.

‎Revenant sur les prestations artistiques, notamment celles venues du Tchad, le Premier ministre a relevé les similitudes culturelles entre les pays de la région. Une réalité qui démontre, selon lui, que « les frontières sont artificielles, mais la culture demeure un pont naturel et durable entre nos peuples ».

‎Il a rappelé que la culture, mieux que tout autre instrument, constitue la base la plus solide pour construire une fraternité sahélienne et une paix durable.

‎À travers sa participation au Festival de l’Aïr, le Burkina Faso réaffirme son engagement à promouvoir la culture comme moteur de cohésion, de développement et d’espérance collective au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞