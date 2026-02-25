L’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre a tenu une rencontre d’information sur les nouveaux décrets relatifs à l’indemnisation des Forces de défense et de sécurité et à la délégation de solde, mardi 24 février 2026 à Ouagadougou.

L’Etat burkinabè poursuit ses efforts en vue de renforcer la protection sociale des personnels engagés dans la lutte pour la sécurité nationale et de leurs ayants droit. A cet effet, de nouveaux décrets relatifs à l’indemnisation des Forces de défense et de sécurité (FDS) et à la délégation de solde ont été élaborés. Pour une bonne appropriation de ces textes, l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG) a organisé une rencontre d’information, mardi 24 février 2026 à Ouagadougou.

Cette rencontre a permis d’expliquer le contenu des textes récemment adoptés en Conseil des ministres, ainsi que les innovations majeures au profit des bénéficiaires. Le chef d’Etat-major général des armées, le général Moussa Diallo, a salué la portée stratégique et morale de ces nouveaux décrets. Pour lui, leur adoption par le président du Faso, chef suprême des armées, traduit la volonté de consolider le dispositif de protection sociale des FDS.

« La nation ne saurait abandonner ceux qui la défendent, ni les familles de ceux qui sont tombés pour elle », a-t-il déclaré. Le général Diallo a insisté sur la nécessité d’une application rigoureuse, harmonisée et diligente des mesures prévues, rappelant que derrière ces dispositions se trouvent des familles endeuillées, des blessés et des orphelins, dont le sacrifice engage la reconnaissance de la nation. Il a également appelé à la discipline collective et à la coordination interinstitutionnelle pour assurer une mise en œuvre rapide et équitable des textes. « La rigueur administrative est une exigence militaire, la célérité dans l’exécution est une exigence morale », a-t-il précisé, exhortant tous les acteurs à consolider la confiance des personnels des forces de défense et de leurs familles envers l’Etat.

Des textes bientôt en vigueur

Selon le Directeur général (DG) de l’ASVOVIG, Lamine Ouédraogo, la délégation de solde consiste en un paiement d’office du salaire du personnel décédé, avec versement de la solde entière pendant deux ans et d’une demi-solde pour les trois années suivantes au profit des ayants droit. Concernant l’indemnisation, il a expliqué qu’elle couvre le préjudice moral, fixé à deux millions de francs CFA depuis 2018 et le préjudice matériel pour les biens détruits ou emportés lors des attaques terroristes. M. Ouédraogo a souligné que les nouveaux décrets apportent une harmonisation des conditions entre les Forces armées nationales et les Forces de sécurité intérieure.

Il a défini quatre circonstances ouvrant droit à indemnisation, notamment la lutte contre le terrorisme, les attaques terroristes caractérisées, les opérations de déminage et de dépollution, ainsi que la lutte contre le grand banditisme. « Une clé de répartition a également été instaurée afin que chaque ayant droit connaisse clairement sa part dans l’indemnisation forfaitaire », a-t-il confié. Le DG de l’ASVOVIG a ajouté que les décrets, déjà signés entreront en vigueur dès leur publication au Journal officiel et que des applications suivront rapidement pour préciser les pièces nécessaires au traitement des dossiers.

Soumaïla BONKOUNGOU

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire