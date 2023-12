25 ans de l’assassinat de Norbert Zongo : un buste pour immortaliser davantage le journaliste d’investigation

Le centre national de presse Norbert Zongo, l’association Semfilms et la ligue pour la défense de la liberté de la presse ont présenté, le mercredi 13 décembre 2023 à Ouagadougou, le buste du célèbre journaliste d’investigation.

13 décembre 1998-13 décembre 2023. Cela fait 25 ans que le célèbre journaliste d’investigation, Norbert Zongo et ses quatre compagnons ont été assassinés sur la route de Sapouy à quelque kilomètre de la capitale. En cette douloureuse anniversaire, le Centre national de presse Norbert Zongo (CNP-NZ), l’association Semfilms et la Ligue pour la défense de la liberté de la presse ont tenu à immortaliser celui qui s’est battu pour que la liberté d’expression soit une réalité du Burkina.

Et, c’est devant parents, amis, collègues que le buste du journaliste a été présenté au monde devant un parterre d’hommes de médias. Selon le coordonnateur du CNP-NZ, Abdoulaye Diallo, cette idée a germé depuis des années. « Nous l’avons évoqué de façon sérieuse en 2008, quand le CNP-NZ, Semfilms et la Ligue pour la défense de la liberté devaient sortir l’album ’’dossier classé’’. On avait prévu d’utiliser les recettes de cet album pour faire le buste devant le centre. Malheureusement, le projet n’a pas pu générer les recettes escomptées et nous avons finalement utilisé ces recettes pour marquer lieu où, il a été assassiné », a indiqué M. Diallo.

Cependant, les initiateurs n’ont pas baissé le bras. Et, c’est ainsi que les trois structures à l’occasion de ces 25 ans ont pu réaliser cette œuvre, qui est le travail du célèbre sculpteur burkinabè, Ki Sidiki, qui va désormais trôner à l’entrée du centre, a-t-il poursuivi. Pour le président du collectif des organisations démocratiques de masses et de partis politiques, Chrysogone Zougmoré, ce formidable acte fait qu’aujourd’hui, Norbert Zongo est immortel par son engagement, son sacrifice suprême en faveur des libertés au Burkina, mais aussi, dans le monde. « Norbert reste aujourd’hui une icône, un symbole de lutte, d’engagement qui doit inspirer l’ensemble du peuple burkinabè et surtout la jeunesse », a souligné M. Zougmoré. Il a invité les Burkinabè à rester débout pour faire triompher la vérité. La représentante des familles éplorées, Georgette Rouamba a remercié, les Burkinabè pour la mobilisation depuis 25 ans. « Depuis tout ce temps, vous n’avez pas cessé de lutter. Vous n’avez pas baissé les bras et le geste de ce matin, nous laisse sans voix quant à votre engagement pour la justice», a affirmé Mme Rouamba.

