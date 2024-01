Accident sur la route nationale 1 : 10 morts et 25 blessés à Pâ

Une violente collision entre deux bus de transport à la sortie de la ville de Pâ, dans la province des Balé a occasionné la mort de dix passagers et fait 25 blessés, dans l’après-midi du samedi 20 janvier 2024. Parmi les morts, certains ont été inhumés le lendemain dimanche 21 janvier sur les lieux de l’accident en présence de leurs proches, des responsables des compagnies de transports et des autorités administratives de la province et de la région.

La ville de Pâ, dans la province des Balé, a été meurtrie par un accident de la circulation dans l’après-midi du 20 janvier 2024. En effet, une collision entre deux véhicules de transport de passagers a fait de nombreuses victimes. Alors que le gouvernement avait annoncé un bilan provisoire de 9 morts, le dernier bilan de l’accident, selon des sources secouriste et hospitalière de Boromo, est de dix morts dont six sur place et quatre au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Pâ et au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Boromo après évacuation. Selon les mêmes sources, 16 personnes ont été gravement blessées et 9 autres ont eu des blessures légères. Plusieurs d’entre elles ont été évacuées vers des centres hospitaliers à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L’accident a aussi causé des dégâts matériels. Sur les lieux de l’accident, le constat montre un car de transport en commun réduit en épave au milieu de la chaussée, un autre propulsé dans les bois, les roues en l’air, des corps recouverts, des sapeurs-pompiers à pied d’œuvre pour porter secours aux blessés sous le choc et des véhicules en file indienne bloqués de part et d’autre de la voie.

Selon une source sécuritaire, les causes de l’accident n’ont pas été encore formellement établies, mais l’accident a impliqué un car d’une compagnie de transport en partance pour Bobo-Dioulasso et un minibus de 30 places à la sortie ouest de Pâ. Dans la matinée du dimanche 21 janvier, certaines victimes décédées ont été inhumées en présence de leurs proches, des autorités administratives de la province et de la région de la Boucle du Mouhoun grâce à la mobilisation des autorités coutumières et religieuses et celle des jeunes de Pâ qui se sont impliqués pour les funérailles. Le haut-commissaire de la province des Balé, Ibrahim Boly, a témoigné la solidarité et la compassion de la nation aux proches des victimes fortement marqués. M. Boly a également salué l’esprit de solidarité de la population locale, l’effort des agents de santé, des sapeurs-pompiers et des forces de sécurité. L’autorité et sa délégation ont par la suite rendu visite aux blessés en convalescence à l’hôpital de Boromo.

Obkiri MIEN

AIB-BALE