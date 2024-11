Appareillage électroménager : la marque LG met sur le marché des climatiseurs anti-moustique

La société Tcsons Trading Sarl, distributrice agréée de la marque LG au Burkina Faso, a organisé un séminaire de présentation des nouveaux produits de la marque LG, vendredi 15 novembre 2024, à Ouagadougou.

Dans le but de satisfaire ses clients, la marque LG met sur le marché de nouveaux produits chaque année et cela depuis 2019. Dans cette optique, la société Tcsons Trading Sarl, distributrice agréée de cette marque au Burkina Faso, a tenu un séminaire de présentation des nouveaux produits LG, vendredi 15 novembre 2024, à Ouagadougou. Le directeur général de la société Tscons Trading Sarl, Kapil Kirtani, a indiqué que la marque LG a une large gamme de produits, mais pour cette année, ce sont les climatiseurs qu’ils ont innovés pour en faire des conceptions modernes. « Les climatiseurs ont été réadaptés pour diminuer les charges sur les bâtiments et la consommation en termes d’énergie », a-t-il assuré. Il a relevé qu’il y a des climatiseurs haut de gamme pour les bâtiments administratifs comme le multi V.5 gros moteur et moyen de gamme comme multi V S mini pour les mini villas et les petites maisons. Selon le responsable de développement commercial de la marque LG, Ablaye Mbow, la maison LG travaille à offrir des produits de qualité, durables et bénéfiques à ses clients. « La marque LG a fait des innovations exceptionnelles en offrant des climatiseurs anti-moustique avec une économie d’énergie de 70% et un refroidissement rapide de 40% », a-t-il renchéri.

Des climatiseurs intelligents contrôlables à distance

Selon ses explications, les climatiseurs anti-moustique sont naturels et dotés d’un système ultra sonique audible uniquement par les moustiques et n’a aucun effet secondaire sur la santé. De plus, il a affirmé que les appareils sont dotés d’une intelligence artificielle pour rendre l’utilisation de leurs produits plus agréables.

A l’en croire, à partir de l’application LG thinQ téléchargeable sur Play store, les climatiseurs sont contrôlables à distance et ont la capacité de détecter la présence humaine à distance. Il a également la capacité de contrôler la fraicheur en fonction du nombre de personne dans la pièce et de s’allumer en présence humaine et de s’éteindre en cas d’absence d’humain. « Les climatiseurs ont également une boite noire qui enregistre les cycles et quand il y a un mal fonctionnement, le maintenancier peut avoir le rapport du fonctionnement et réparer avec efficience le climatiseur », a ajouté M. Mbow.

Quant au directeur général de l’entreprise Gerbatp, Benoit Yé, il a indiqué que la marque LG est l’un de leurs fournisseurs sur plusieurs projets, notamment le projet du ministère de la Défense, le grand central Ubifam où ils leur ont fourni des climatisations centrales qui jusqu’à présent sont toujours fonctionnelles.

« Depuis que nous utilisons les produits LG, ils sont à nos côtés pour nous conseiller dans l’entretien et ils nous ont même assisté pour l’installation », a-t-il témoigné. Au regard de la présentation sur les innovations que LG a apporté à ses nouveaux produits, il promet d’expérimenter le climatiseur anti-moustique. En outre, cette cérémonie de présentation des nouveaux produits a été l’occasion pour la marque LG de remettre à dix heureux gagnants des lots composés, entre autres, d’un climatiseur, d’un frigo, des ventilateurs et d’un X boom.

M. Mbow a remercié la clientèle pour la confiance et la fidélité et promet pour leur satisfaction, l’innovation des produits de marque LG, les prochaines années.

Pauline KIEMA