¼ de finale CAN-U17 / Nigéria # Burkina (1-2) : le coup double des Etalons

Le Burkina Faso s’est qualifié hier 11 mai pour les demi-finales de la CAN-U17 au stade Nelson-Mandela d’Alger en battant le Nigéria sur le score de 2-1. Avec cette victoire bien méritée, les jeunes Etalons offrent au Burkina Faso un ticket qualificatif pour la Coupe du monde de la catégorie en novembre prochain au Pérou.

Une qualification pour les demi-finales de la CAN U17 et une place assurée à la prochaine Coupe du monde de la catégorie : tel a été le double coup opéré par les Etalons cadets, hier 11 mai au stade Nelson-Mandela d’Alger dans leur match des quarts de finale de CAN face au Golden Eaglets du Nigeria. Le sélectionneur Brahima Traoré et ses poulains sont sortis vainqueurs (2-1) de ce derby ouest-africain qui a tenu toutes ses promesses.

D’entrée de jeu, les cadets burkinabè ont cependant subi un pressing haut de leur adversaire. Les Golden Eagles du Nigéria ont imposé leur jeu aux Etalons en première période. Dès le premier quart d’heure, ils s’offriront deux occasions nettes de buts. Sur la première, la frappe nigériane a touché la barre transversale du portier burkinabè Isidore Traoré et la deuxième opportunité a été renvoyée par le montant gauche du gardien burkinabè.

Soutenus par un bon contingent de supporters équipés d’instruments d’animation, les jeunes Nigérians multiplient les assauts sur le camp des Burkinabè. A la 33e, la reprise d’Abubakar Abdullahi à la lisière de la surface de réparation était à deux doigts de trouver le fond des filets si le portier burkinabè n’avait pas sorti le grand jeu. Le même joueur, six minutes plus tard, en plein axe, va réussir à cadrer sa frappe, mais Isidore Traoré était de nouveau sur ses gardes pour stopper le ballon.

Dominés, les Etalons ont eu du mal à se retrouver pendant une bonne partie de la première période. Ils n’arrivent pas à enchainer les passes et ratent les contrôles de balles. Il a fallu attendre la 40e pour voir la première vraie occasion de but des Etalons cadets sur un contre.

Souleymane Alio, dans la surface de réparation, offre une balle de but à Aboubacar Sidiki Camara mais, en deux tentatives, l’attaquant de Rahimo FC ne réussit pas à envoyer le ballon au fond des filets nigérians. Le gardien a repoussé le premier tir, lui offrant une deuxième chance, mais le libéro des Golden Eagles contre in-extremis et envoie le cuir en corner. Aboubacar Sidiki Camara va se racheter quelques instants après (45e) en réussissant l’ouverture du score. Le Burkina Faso rentre ainsi aux vestiaires avec l’avantage au score.

Les Lions du Sénégal sur le chemin des Etalons en demi-finales

De retour, les Etalons prennent le contrôle du cuir. Leur entame est nettement meilleure qu’en première période. Les jeunes Nigérians semblent ne s’être pas remis du but burkinabè juste avant la pause. Les Etalons accentuent la pression sur l’adversaire et le poussent à la faute. Sur une action de but, Souleymane Alio est fauché dans la surface de réparation. Aboubacar Sidiki Camara ne tremble pas et transforme le pénalty (57e).

Avec deux buts d’écart, les garçons de Brahima Traoré se retrouvent. Souleymane Alio (élu homme du match), par ses appels incessants dans la profondeur et la justesse technique du double buteur Aboubacar Sidiki Camara mettent aux supplices les Golden Eagles. Le coach du Nigéria injecte du sang neuf en procédant à quatre remplacements en l’espace de 10 minutes. Et sur un corner joué à la rémoise (67e) trois Nigérians se retrouvent sans marquage dans la surface de réparation.

Ce qui permet à Abubakar Abdullahi de réduire le score. Ce petit relâchement coupable des Etalons galvanise les Nigérians qui exercent une pression sur les Burkinabè pour revenir au score. Le portier Isidore Traoré, bien inspiré dans ce match de quart de finale claque le ballon en corner (74e) sur une tête d’Abubakar Abdullahi qui filait au but.

Les Nigérians tentent le tout pour le tout pour obtenir l’égalisation et arracher une séance de tirs au but. Mais les Etalons résistent jusqu’au coup de sifflet final. Ils se qualifient ainsi pour les demi-finales qu’ils disputeront,le dimanche 14 mai prochain (16 h GMT), face au Sénégal qui a étrillé l’Afrique du Sud (5-0) lors de son match de quart de finale mercredi dernier.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

Envoyé spécial à Alger