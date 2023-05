½ finale CAN-U17/ Sénégal # Burkina Faso (1-1 et 5-4 ap) : les Etalons tombent les armes à la main

Le Burkina Faso a été battu en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football U17, Algérie 2023. Les Etalons cadets sont tombés face aux Lionceaux de la Téranga, hier 14 mai 2023 au stade du 19-Mai 1956 d’Annaba, lors de la séance des tirs au but (4-5) après un score de 1 but partout à l’issue des 90 mn de jeu.

Les Etalons cadets ne disputeront pas la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football des U17. Les poulains de Brahima Traoré ont été éliminés, hier 14 mai 2023, par leurs homologues du Sénégal à l’épreuve des tirs au but. Les Lionceaux de la Téranga ont été plus adroits lors de la séance fatidique des pénaltys en réussissant 5 tirs contre 4 aux Etalons cadets. Le score à la fin du temps règlementaire était de 1 but partout. C’est le Sénégal qui a ouvert le score par l’entremise d’Abdoul Aziz Fall à la 16e mn avant que Windlasida Emmanuel Ouédraogo ne parvienne à remettre les pendules à l’heure.

Dans cette demi-finale, les garçons de Brahima Traoré méritaient de remporter le gain de la partie durant les 90 mn de jeu. Des deux équipes, c’est celle du Burkina Faso qui a le plus produit du jeu. La possession de balles, la cohérence dans le jeu porté vers l’avant, la multiplication des offensives ont gagné le cœur du public du stade du 19-Mai. En effet, à l’entame du jeu, les statistiques du Sénégal dans cette compétition leur donnaient favori face à l’équipe burkinabè. Invaincue depuis le début de la compétition, l’équipe sénégalaise avait la meilleure attaque avec 12 buts marqués, la meilleure défense avec 0 but encaissé. En plus, elle avait en son sein le meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations, Amara Dioufs élu déjà 3 fois homme du match. Malgré ces statistiques, ce sont des Burkinabè biens déterminés à gagner la partie qui sont rentrés dans la rencontre. Confiants dès le début de la rencontre, Chabane Camara et ses coéquipiers ont mis la pression sur leurs adversaires. A la 12e mn, Souleymane Alio et Chabane Camara dans un jeu de passes ont offert une belle occasion à Aboubacar Sidiki Camara dans la surface, mais ce dernier se fait devancer in-extrémis par le gardien sénégalais. L’ouverture du score des Lionceaux a été contre le cours du jeu. C’est sur leur premier contre qu’ils ont réussi à marquer dans un cafouillage en trois tentatives. Le portier Isidore Traoré, malgré deux arrêts coup sur coup, n’a pas pu stopper la frappe à l’entrée de la surface de réparation d’Abdou Aziz Fall (16e mn). Loin de céder au découragement, les Etalons cadets vont reprendre le contrôle du cuir. Ils se créent d’énormes opportunités. A la 30e mn, Souleymane Alio, en une-deux avec Aboubacar Sidiki, place le ballon pour Arouna Bamba dans l’axe, mais celui-ci loupe sa reprise.

Le penalty sénégalais raté relance les Etalons

Les occasions des Burkinabè se succèdent mais ne sont pas concrétisées. Souleymane Alio à la 37e mn lance en profondeur Aboubacar Sidiki Camara qui glisse dans la surface de réparation. A la 41e mn, c’est au tour d’Ousmane Camara d’offrir une balle de but au même Aboubacar Sidiki Camara qui ne parvient pas à dompter le ballon dans la surface de réparation. Avant la pause, sur un coup franc joué sur le dos de la défense sénégalaise, Ousmane Camara place sa tête, mais le ballon passe juste à côté. L’arbitre libyen, sur une faute dans la surface de réparation burkinabè vérifiée par la VAR, va siffler un pénalty pour le Sénégal qui sera raté (67e mn) par Amara Diouf. Ce pénalty raté va galvaniser les garçons de Brahima Traoré qui reprennent leur marche en avant. Les Lionceaux jouent retranchés dans leur camp. L’entraineur sénégalais densifie sa défense avec des remplacements. De son côté ,Brahima Traoré renforce son secteur offensif avec du sang neuf. Windlasida Emmanuel Ouédraogo remettra les pendules à l’heure à la 83e mn. La jonction au score pousse les jeunes Etalons à aller chercher la victoire. Mais les Sénégalais résistent jusqu’au coup de sifflet final. L’arbitre invite alors les deux équipes à la séance des tirs au but. C’est dans cette épreuve que le Sénégal se montre plus adroit en réussissant 5 tirs contre 4. Tout n’est pas terminé pour Brahima Traoré et ses garçons. Ils disputeront la 3e place du tournoi jeudi prochain face au Mali qui a également été battu lors de la 2e demi-finale sur la séance des tirs au but (5-6) par le Maroc. Dans l’ensemble, ils auront effectué un bon tournoi avec à la clé cette qualification à la Coupe du monde de leur catégorie en novembre prochain.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO,

envoyé spécial à Annaba