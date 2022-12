11-Décembre 2022 : Sous le signe de l’indépendance totale

Le Burkina Faso a célébré, le dimanche 11 décembre 2022, le 62e anniversaire de son indépendance. A l’occasion, 148 personnes ont été décorées à Ouagadougou.

Le Burkina Faso a célébré la 62e année de son accession à l’indépendance, le 11 décembre 2022. Dans la capitale burkinabè, la commémoration a été ponctuée par un cérémonial de prise d’armes suivi de décorations, à la place de la Nation. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga. Dans son discours, il a indiqué que le 62e anniversaire se déroule malheureusement dans un contexte sociopolitique et sécuritaire préoccupant, marqué par les attaques terroristes à répétition qui endeuillent des familles et provoquent des déplacements massifs de populations. Pour lui, c’est ce qui justifie la sobriété dans laquelle est célébré cet évènement de portée historique.

Le gouverneur a, à l’occasion, salué la mémoire des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés sur le champ d’honneur. M. Bassinga a aussi traduit la solidarité du gouvernement aux Personnes déplacées internes (PDI). Le gouverneur a, en outre, appelé chaque Burkinabè à faire de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale mises à rude épreuve, son cheval de bataille. A son avis, cet état de fait met à mal notre vivre-ensemble et la paix.

« Nous devons nous amener à nous interroger sur nos comportements individuels et collectifs dans la société », a-t-il confié. En sus de l’unique discours prononcé, 148 personnes ont été décorées pour services rendus à la Nation. Parmi les récipiendaires, 25 ont reçu la décoration de l’Ordre de l’Etalon, 52 récipiendaires ont été faits chevaliers de l’Ordre de mérite, 31 récipiendaires de l’Ordre de l’honneur et 40 récipiendaires de l’Ordre spécifique. Ibrahim Ouédraogo, un opérateur économique et élu consulaire de la région du Nord, a été fait officier de l’Ordre de l’Etalon. Pour lui, cette distinction est le fruit d’un travail de longue haleine et l’interpelle à mieux faire. Le PDG de la société immobilière Bopa International, Seydou Boro, a été élevé au rang de chevalier de l’Ordre de l’Etalon. Il a remercié les autorités pour la reconnaissance de son travail.

Toutefois, il a précisé que ceux qui ont été décorés aujourd’hui, n’ont pas plus travaillé que les autres. « C’est parce qu’on ne peut pas décorer tous les Burkinabè au même moment », a-t-il soutenu avant d’inviter ses compatriotes à s’unir pour sortir le Burkina de sa situation actuelle. Yébo Waré est chimiste et spécialiste en analyse minérale pour la prospection des ressources naturelles. Il a été décoré chevalier de l’Ordre de mérite du commerce et de l’industrie, avec agrafe commerce. M. Waré a laissé entendre que cette décoration est un appel à redoubler d’efforts dans un contexte sécuritaire difficile où aucun sacrifice n’est de trop pour la Nation. Voilà pourquoi, il a imploré ses collègues et l’ensemble des Burkinabè à se mobiliser afin que la sécurité revienne au pays des Hommes intègres.

