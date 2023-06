111ème session de la conférence internationale du travail : le Ministre Bassolma BAZIE a été reçu en audience par Madame Corinne VARGHA, Directrice des normes internationales du travail à l’OIT

En marge des travaux de la 111ème Session de la Conférence internationale du Travail, le Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale, Bassolma BAZIE, a eu une audience avec Madame Corinne VARGHA, Directrice des normes internationales du Travail de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le vendredi 9 juin 2023.

Le Ministre d’Etat Il a évoqué la double crise sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina Faso, tout en relevant la capacité de résilience des Burkinabè, de même que leur espoir et conviction de venir à bout de ces fléaux, avec le soutien et l’appui des partenaires.

Les échanges ont ensuite tourné autour de nombreux points, à savoir :

la ratification de 44 conventions de l’OIT par le Burkina Faso, chose qui dénote de l’engagement de notre pays à respecter les normes internationales encadrant le travail ;

L’accompagnement dont a besoin le Burkina Faso pour le maintien du dialogue aux fins de justice sociale et de la culture du consensus, gages d’un climat social apaisé, valeur promue par le thème de la 111ème session de la CIT ; le besoin de renforcement des capacités des techniciens en charge du respect des normes internationales du travail, au Burkina Faso ;

L’accompagnement du Burkina Faso pour la mise en œuvre du « Plan stratégique de développement de l’administration du travail 2022-2026 ».

La Directrice du Département des normes internationales du travail de l’OIT, Madame Corinne VARGHA, a salué la démarche de Monsieur le Ministre d’Etat et de sa délégation, particulièrement, la représentativité du Burkina Faso à cette 111ème session de la Conférence internationale du Travail, en dépit de la situation difficile que vit le pays. Elle a déploré la crise à laquelle est confronté le pays, tout en précisant que ses services suivent l’évolution de la situation.

