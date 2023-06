12ème édition du Forum des Think Tanks : Renforcer les échanges entre la Chine et l’Afrique

Le 12ème Forum des Think Tanks Chine-Afrique (CATTF) s’est tenu les 30 et 31 mai 2023 à Jinhua dans la province de Zhejiang en Chine sous le thème : « L’histoire centenaire du renouveau et de la coopération sino-africaine ».

La coopération entre la Chine et l’Afrique dépend du Zhejiang et celle entre le Zhejiang et l’Afrique dépend de Jinhua. Ce dicton de plus en plus populaire dans le domaine de la coopération sino-africaine traduit l’étroitesse des relations que la Chine en général et particulièrement la province du Zhejiang entretient avec l’Afrique.

En effet, cette province constitue l’un des partenaires privilégiés des pays africains dans plusieurs domaines notamment celui commercial. Et ce, grâce à la volonté des autorités de la localité, notamment le département des Affaires étrangères du gouvernement populaire provincial et le gouvernement populaire municipal de développer cette coopération vieille de plusieurs décennies.

C’est d’ailleurs cette volonté qui a amené la création du Forum des Think Tanks Chine-Afrique (CATTF) en 2011.

Depuis sa création, 12 éditions du forum ont été organisées en Chine et en Afrique. La dernière a eu lieu les 30 et 31 mai 2023 à Jinhua. Elle a réuni près de 200 représentants politiques, universitaires, des médias et des entreprises de 45 pays.

Elle a été l’occasion de « magnifier » les résultats « solides » obtenus dans le cadre de la coopération entre l’Afrique et la Chine en général et avec la province de Zhejiang en particulier.

Aux dires du Directeur général adjoint du département des Affaires étrangères du gouvernement populaire de la province du Zhejiang Chen Jiangfeng, le CATTF a efficacement promu les échanges et la compréhension mutuelle entre la Chine et l’Afrique et est devenu une plate-forme importante pour les institutions universitaires et de réflexion des deux pays.

Grâce à ce cadre, a-t-il déclaré, la province a continuellement élargi de nouvelles voies de commerce avec l’Afrique.

Des missions de développement communes

De ce qu’il a dit, le volume des importations et exportations de Zhejiang vers les pays africains ont atteints plus de 335 milliards de yuans en 2022.

Pendant les quatre premiers mois de cette année le volume a atteint 121 milliards de yuans (environ 29 000 milliards de FCFA) soit une augmentation de 30% par rapport à l’année précédente.

Poursuivant, il a noté que l’exportation de Jinhua vers l’Afrique représente plus de 8 % des exportations totales de la Chine vers le continent noir pendant huit années consécutives.

Par ailleurs, a confié Chen Jiangfeng, sa province a continuellement renforcé les échanges bilatéraux en sciences humaines et la coopération en matière d’éducation avec les pays africains.

L’Institut d’études africaines de l’Université normale du Zhejiang a, selon ses dires, formé plus de 4 000 talents de haut niveau en Afrique.

Toutes ces réalisations, à entendre le Directeur général adjoint sont soutenues par les plus hautes autorités de Chine en l’occurrence le président chinois Xi Jinping qui accorde une grande importance à la coopération sino-africaine.

« La Chine est considérée comme le plus grand pays en développement tandis que l’Afrique est le continent avec la plus grande concentration de pays en développement. Des expériences historiques similaires et des missions de développement communes ont toujours maintenu les deux parties étroitement liées », a-t-il estimé.

Ce forum a d’ailleurs été l’occasion pour des experts de décortiquer « l’histoire centenaire du renouveau et de la coopération sino-africaine » au cours de plusieurs sessions plénières.

À l’unanimité, ils ont reconnu la force et la sagesse qui caractérisent les relations sino-africaines et ont fait des suggestions pour un avenir plus radieux de cette coopération gagnant-gagnant.

Nadège YAMEOGO