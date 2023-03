146e Assemblée de l’UIP : la diplomatie parlementaire à l’œuvre pour la coexistence pacifique

La cérémonie inaugurale de la 146e Assemblée de l’Union interparlementaire s’est déroulée, le samedi 11 mars 2023, dans le Grand Hall ABC, Exhibition World Bahreïn (EWB) de Manama, en présence de S.E. Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa, Vice-Premier ministre de Bahreïn. Le thème principal convoqué est ‘’Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives : combattre l’intolérance’’.

Plus de 1700 participants, 130 parlements sur 178 membres de l’UIP représentés, 60 présidents d’institutions parlementaires présents ; autant de statistiques qui prouvent tout l’engouement autour de la 146e Assemblée de l’UIP (Union interparlementaire). Toute chose qui a fait dire au secrétaire général de l’UIP, Martin Chugong, « nous avons ici un échantillon représentatif des peuples du monde entier ». La diplomatie parlementaire est en effet à l’œuvre à Manama au Bahreïn dans le contexte d’un monde en pleine dissension et division. « Un monde qui transpire la haine, la guerre, l’exacerbation du terrorisme, toute chose qui affecte le présent de l’humanité », relèvera le Vice-Premier ministre de Bahreïn, S.E. Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa, s’exprimant au nom du roi, Sa Majesté Hamad bin Isa Al Khalifa à la cérémonie inaugurale. Pour lui donc, ce contexte difficile impose des responsabilités à tous et la diplomatie parlementaire doit se saisir de ces questions à travers un renforcement du contrôle de l’action des gouvernements, la consolidation de la justice et du droit, le renforcement de la coexistence pacifique. Les orateurs à la cérémonie inaugurale ont tous insisté sur le fait que la paix est moins coûteuse que la guerre et la tolérance préférable à la haine.

Dans un contexte où l’indice mondial sur la paix indique un recul de la tolérance, une propension des discours de haine, de discrimination et de racisme, les parlementaires ont été invités à porter le lead pour la construction de sociétés plus pacifiques et inclusives. A cette 146e Assemblée de l’UIP, les organes statutaires de l’UIP, à savoir le conseil directeur, les commissions permanentes, le comité des droits de l’homme des parlementaires et le comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, ainsi que le forum des femmes parlementaires et le forum des jeunes parlementaires, se réuniront pendant cette Assemblée. Le débat général sera axé sur son thème principal, ‘’Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives : combattre l’intolérance’’ et offrira une plateforme aux délégués pour délibérer, échanger des points de vue et galvaniser l’action parlementaire dans ce domaine. L’Assemblée adoptera des résolutions sur le point d’urgence et sur le thème abordé par la commission permanente de la paix et de la sécurité internationale intitulé ‘’Cyberattaques et cybercriminalité : les nouveaux risques pour la sécurité mondiale’’ ainsi que celui de la commission permanente du développement durable intitulé ‘’l’action des parlements en faveur d’un bilan carbone négatif des forêts’’. L’Assemblée devrait se conclure par l’adoption d’un document final sur le thème du débat général. Les Assemblées de l’UIP se tiennent deux fois par an à Genève ou dans toute autre ville du monde.

