15 août à Bogandé : Le service départemental de l’ONI n’a pas chômé

Dans ses balades, la semaine dernière à Bogandé, dans la belle cité de Bantia, Kantigui a été agréablement surpris de voir les portes du service départemental de l’Office national d’identification (ONI) largement ouvertes aux usagers, le 15 août dernier, fête de l’Assomption et jour férié, chômé et payé. En fait, selon les informations recueillies par Kantigui, pour satisfaire les nombreux demandeurs de la Carte nationale d’identité burkinabè (CNIB), un sésame très précieux dans ce contexte sécuritaire, les agents ont préféré sacrifier le jour férié. La longue file d’attente qui s’était dressée, comme si c’était un jour ouvrable, au commissariat central de Police de Bogandé, était tout aussi ravie. Kantigui salue vivement cet acte et félicite les policiers pour leur dévouement et leur engagement dans le processus de délivrance de la CNIB, notamment, aux populations des localités à fort défi sécuritaire. Pour Kantigui, une telle initiative est de nature à renforcer la confiance et la collaboration entre agents publics et populations locales.

Dédougou : A quand l’opérationnalisation des infrastructures communales ?

A la faveur de la semaine communale de Dédougou (SECOD), édition de 2023, la commune avait inauguré des infrastructures marchandes dans les secteurs 3, 5 et 6 et la gare routière de la ville. Kantigui qui a fait un tour dans ces lieux a constaté que leur occupation reste faible, car, seulement quelques boutiques et étals sont occupés. Et Kantigui de se demander pourquoi ce faible taux d’occupation de ces nouvelles infrastructures marchandes. Quant à la gare routière, jusqu’à présent, elle n’est pas ouverte aux acteurs de transport. Kantigui invite les acteurs du commerce et de transport à occuper ces différentes infrastructures réalisées. Kantigui interpelle également les autorités à faciliter l’occupation de ces joyaux afin qu’ils contribuent au développement économique de la commune.

Test du VIH/Sida : Il se retrouve face à deux résultats à quelques jours de son mariage

Kantigui a été informé des désagréments qu’a subis un futur marié alors qu’il était en plein préparatif de son union avec sa dulcinée. En effet, a-t-on expliqué à Kantigui, en vue de remplir les obligations des tests prénuptiaux, l’intéressé s’est rendu dans un laboratoire de santé de la place pour faire le dépistage VIH. Et, le résultat qui lui a été présenté, le lundi 31 juillet 2023, a été positif. Ne se reconnaissant pas dans ce résultat, il décide de refaire le test dans un autre laboratoire. C’est ainsi qu’il se retrouve dans le laboratoire d’un hôpital bien connu de la ville de Ouagadougou pour refaire le test, le jeudi 03 août 2023. Le résultat s’est révélé négatif. Selon les confidences du futur marié, les résultats de sa conjointe sont également négatifs. En se confiant à Kantigui, il a déploré le résultat de son test à deux variantes qui lui font subir des nuits blanches et l’affectant moralement. Kantigui invite les laboratoires d’analyses médicales à plus de rigueur pour éviter de tels désagréments.

Office national d’identification : L’antenne de la Boucle du Mouhoun ouverte

Kantigui, dans ses promenades dans la ville de Dédougou a constaté que l’Office national d’identification (ONI), en collaboration avec les autorités communales a ouvert un site de collecte pour les demandeurs de nouvelles cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB) de la région. Ce site est logé dans l’ex- Centre multimédia de la commune, sis au secteur numéro 6 de la ville. Kantigui loue cette initiative de l’antenne locale de l’ONI qui œuvre, depuis son ouverture, à offrir un service de qualité et dans les brefs délais aux demandeurs de CNIB. Avec la position actuelle de la ville de Dédougou qui accueille des milliers de déplacés internes, la multiplication des sites d’enrôlement permet de désengager les sites existants. Kantigui adresse ses vives félicitations aux agents de l’ONI pour cette vision qui soulage les demandeurs de CNIB.

Nouna : Néphtali auto-école abandonne ses élèves

Kantigui, en séjour dans la cité du Numandou, a ouï dire que les activités de Néphtali auto-école sont aux arrêts, depuis belle lurette. Pour mieux comprendre la situation, il a été dit à Kantigui que l’école a mis la clé sous le paillasson sans crier gare, laissant ses candidats au permis de conduire dans l’impasse et s’est retrouvée dans les Balé. C‘est au total, 64 candidats ayant payé la somme de 100 000 FCFA qui attendent d’être situés sur la reprise des activités à Nouna. Kantigui qui déplore cette situation, souhaite qu’un terrain d’entente soit vite trouvé afin que les candidats ne sortent pas perdants de cette épreuve qui n’a que trop duré, depuis décembre 2022.