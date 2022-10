15 octobre 1987: passer le flambeau de la Révolution à la jeunesse

Le Comité International Mémorial Thomas- Sankara a organisé, le jeudi 13 octobre 2022 à Ouagadougou, une conférence de presse. Les principales articulations de la commémoration du 35e anniversaire de l’assassinat du père de la Révolution burkinabè et de ses douze compagnons d’infortune ont été présentées aux Hommes de média.

Le 35e anniversaire de la disparition tragique du président Thomas Sankara et de ses douze compagnons sera commémoré, le samedi 15 octobre 2022 à 15 heures sur le site du mémorial Thomas- Sankara sous le thème « Passer le flambeau de la Révolution à la jeunesse ». Au regard du contexte politique et sécuritaire, la cérémonie se tiendra dans la sobriété à travers un dépôt de gerbes de fleurs au pied de la statue de Thomas Sankara au mémorial suivie d’un recueillement en face du bâtiment où le père de la Révolution d’août 1983 et ses douze compagnons sont tombés.

Ces informations ont été données, le jeudi 13 octobre 2022 à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse, par les responsables du Comité international mémorial Thomas- Sankara (CIM-TS). Selon le président du comité, le colonel à la retraite Pierre Ouédraogo, il y aura au cours de la cérémonie, une remise de flambeau à la jeunesse par les anciens. Après le procès, le comité se donne également pour objectif, a-t-il poursuivi, de réhabiliter la mémoire de la Révolution par des campagnes de collectes d’archives, des enregistrements de témoignages, la production de supports de diffusion des idées de la Révolution pour la nouvelle génération.

Le comité a invité, en outre, les populations à se mobiliser sur le site du mémorial (au conseil de l’Entente) pour rendre hommage au père de la Révolution burkinabè. A l’entendre, la cérémonie est placée sous un double signe. « Celui de la justice rendue dans le dossier Thomas Sankara et ses compagnons tombés sur ces mêmes lieux un certain 15 octobre 1987. Le second signe, c’est l’augmentation croissante à travers le monde, en Afrique particulièrement et au Burkina Faso, des héritiers se réclamant de l’idéal Thomas Sankara», a indiqué le président du CIM-TS, Pierre Ouédraogo.

Pour ce faire, le 4 août 2022, le comité a lancé, a-t-il rappelé, une initiative mensuelle dénommée « A la découverte de la Révolution démocratique et populaire (RDP)». «Il s’agira pour les anciens d’expliquer aux jeunes les grands rêves et surtout ce qui a été réalisé de manière concrète durant les 4 années de la RDP. Ainsi chaque premier jeudi du mois, des conférences seront organisées et médiatisées afin que l’idée de la Révolution soit répandue partout à travers le monde », a-t-il détaillé.

Synthèse de W. Aubin NANA