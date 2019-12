Le comité de revue du programme « transport et météorologie » a tenu le lundi 23 décembre 2019, sa 2e session ordinaire de l’année 2019. Il s’est agi pour les membres d’examiner et d’adopter les rapports d’exécution de l’année en cours.

Le Projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina (Hydromet), le Projet d’appui à la modernisation du secteur des transports et à la facilitation du commerce (PAMOSET-FC) et le projet de modernisation et sécurisation des titres de transport font partie du programme « transport et météorologie » du ministère en charge des transports de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Pour un suivi efficace des activités, les membres du comité de revue du programme ont, au cours de la 2e session ordinaire de l’année 2019, fait le bilan. Au cours de la rencontre tenue le lundi 23 décembre 2019, ils ont examiné et adopté les rapports d’exécutions 2019 et des projets de plans d’exécutions 2020 des trois projets. Selon le président du comité de revue, par ailleurs secrétaire général du ministère des Transports, Bernard Beba, il s’est agi de rassembler tous les acteurs pour une synergie d’action. « Ces projets viennent de démarrer. Ce qui fait qu’il n’y a pas de résultats très palpables, en témoignent les chiffres du projet de renouvellement des titres lancés en 2018. En effet, nous avons environ 300 000 titres délivrés alors qu’on devrait avoir atteints aujourd’hui plus de 600 000. Cependant, on sent des efforts fournis pour pouvoir mener à bien les activités. Nous espérons que d’ici la fin de l’année 2020, des résultats assez appréciés seront au compteur » a-t-il souligné. A cette rencontre, les participants ont également apprécié l’état de mise en œuvre des recommandations de la 1re session du comité, les missions d’appui de la banque mondiale et des audits. Le comité de revue a été créé par arrêté ministériel du 5 novembre 2018. Il se tient deux sessions ordinaires dans l’année.

Fleur BIRBA

fleurbirba@gmail.com