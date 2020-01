La ministre déléguée chargée du Budget, Edith Yaka, a ouvert le jeudi 26 décembre 2019, à Ouagadougou, le 27e forum des contrôleurs financiers sous le thème : «Le contrôleur financier et l’éthique professionnelle».

Les contrôleurs financiers à l’instar des autres acteurs de la chaîne de la gestion budgétaire se trouvent confrontés à des difficultés à même d’entacher leur crédibilité dans l’exercice de leur fonction. C’est pourquoi, ils ont décidé de débattre de la thématique : « Contrôleur financier et l’éthique professionnelle » au cours du 27e forum des contrôleurs financiers, qui se tient, les 26 et 27 décembre 2019, à Ouagadougou.

Deux jours durant, les contrôleurs financiers vont analyser les éléments d’éthique professionnelle essentielle dans l’exercice de la fonction de contrôleur financier. Selon la ministre déléguée chargée du Budget, Edith Yaka, les échanges autour du thème permettront aux contrôleurs de revisiter les prescriptions règlementaires autour des valeurs, de partager les bonnes pratiques et de s’inscrire résolument dans la culture des normes professionnelles d’éthique en matière de contrôle.

« Les réflexions serviront de base à l’élaboration d’un code d’éthique qui guidera les actions », a-t-elle indiqué. Et le directeur général du contrôle des marchés publics et des engagements financiers, Salif Ouédraogo, de poursuivre que les participants vont très certainement, à l’issue du forum, assumer leur rôle tout en se départissent des pratiques déviantes et des comportements de nature à compromettre leur mission.

L’éthique au service

de la performance

En effet, a relevé Salif Ouédraogo, au regard de l’importance des bonnes pratiques, il convient de les diffuser au sein de l’administration financière afin qu’elles soient le fil conducteur des activités professionnelles au quotidien. Car « la quête de la performance est non seulement une exigence de la gestion axée sur les résultats mais est aussi indispensable pour toute administration qui aspire à contribuer au développement économique et social », a-t-il renchéri.

De l’avis de Edith Yaka, ce n’est qu’à ce prix que l’efficacité de la lutte contre les malversations et la corruption dans la gestion des finances publiques sera atteinte. « Les acteurs sont conscients de l’impact que leur image professionnelle peut avoir dans la chaîne des acteurs de la dépense publique mais également auprès des usagers de l’administration financière », a-t-elle indiqué.

Pour le DG, certes des mécanismes de contrôle sont prévus pour une gestion financière optimale, mais l’efficacité de la gestion des finances nécessite qu’elle soit assurée par des acteurs consciencieux du respect des règles régissant l’exercice de la fonction, d’où le choix du thème. A cet effet, « la direction se doit de développer une culture de résultats basée sur des valeurs d’intégrité, d’indépendance et de professionnalisme pour assurer au mieux les missions qui sont les siennes » a laissé entendre la ministre déléguée en charge du Budget.

Le forum intervient dans un contexte marqué par la volonté du gouvernement d’optimiser le recouvrement des recettes, de rationaliser les dépenses publiques, de lutter contre la corruption, en témoigne la tenue de la 1re édition de la nuit « anti-corruption », tenue le 5 décembre dernier.

Fleur BIRBA

fleurbirba@gmail.com