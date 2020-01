Deux morts, 17 blessés et des dégâts matériels ; c’est le bilan de l’accident de la circulation d’un car de la compagnie de transport TSR en provenance de la Côte d’Ivoire le mercredi 8 janvier 2020 peu avant 5 heures du matin. Ce drame s’est produit à la sortie de Diarabakoko, situé à une quinzaine de kilomètres de Banfora, vers Niangoloko.

De façon précise, c’est juste dans le virage à la sortie de Diarabakoko et à l’entrée du pont de la SITARAIL que le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule. En effet, il a heurté la margelle droite du pont, avant de faire un vol libre jusqu’au fond du lit du cours d’eau. Il a balayé tous les arbres sur son passage. Pour l’instant, on n’ignore les circonstances exactes de cet accident car le chauffeur et son staff font partie des blessés qui ont été évacués par les sapeurs-pompiers au CHR de Banfora.

Cependant, on serait tenté de dire que ce défaut de maîtrise serait probablement lié à une imprudence du conducteur. Aux dernières nouvelles, la société de transport TSR a dépêché un car pour venir chercher les rescapés, afin de les conduire à la destination initiale.

Mamadou YERE