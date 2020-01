Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel, participera ce lundi 13 janvier à Pau en France, au sommet entre les chefs d’Etat du G5 Sahel et le président français.

Participeront également à ce sommet, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, la secrétaire de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) Louise Mushikiwabo , le président du Conseil européen, Charles Michel, le vice-président de la Commission européenne et Haut représentant pour les Affaires étrangères, Josep Borrel.

Cette rencontre, qui se tient à l’initiative de la France, va permettre aux présidents Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Mahamadou Issoufou du Niger, Ibrahim Boubacar Keita du Mali, Idriss Déby Itno du Tchad et Mohamed Ould El-Ghazouani de Mauritanie, d’échanger avec leur homologue français, Emmanuel Macron, et les autres partenaires, sur les défis sécuritaires et de développement dans l’espace G5 Sahel, et sur le partenariat international indispensable dans la lutte contre le terrorisme dans cette région.

Direction de la communication de la présidence du Faso