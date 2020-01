Suite au passage de leur charrette sur un engin explosif improvisé, une femme et un enfant ont été tués, ce lundi 13 janvier 2020, aux environs de 7 heures, à Paladoubé, hameau de culture situé à environ 10 kilomètres de Nagré, dans la province du gourma, a appris Sidwaya de sources concordantes. Un autre enfant aurait été grièvement blessé au cours de l’attentat. Selon nos informateurs, toutes les victimes sont d’une même famille. Il s’agirait d’un attentat ciblé et planifié par des individus inconnus qui en voudraient au chef de ladite famille pour sa collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS).

A écouter certaines indiscrétions, dans les zones de Nagré, de Natiaboani et dans les hameaux de culture environnants, nombre de pistes rurales ont été constellées d’engins explosifs. L’on se rappelle encore que des hommes armés inconnus sévissaient, en pleine période de récoltes, dans ces localités, situées, respectivement, à une trentaine et à une quarantaine de kilomètres de Fada N’Gourma. Ces exactions avaient entraîné un déplacement massif de populations vers la cité de Yendabli.