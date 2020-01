En séjour dans la ville de Kaya, le président de l’Assemblée nationale, Bala Alassane Sakandé, a échangé, le samedi 18 janvier 2020 avec les forces vives de la région du Centre- Nord.

C’est par des visites de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses, le 17 janvier 2020, que le Président de l’Assemblée nationale(PAN), Bala Alassane Sakandé a entamé un séjour de 72 heures à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. Des vœux de paix pour une région affligée par des attaques terroristes ont été les maîtres- mots de cette visite. Après les civilités, il a entamé son programme par la cérémonie d’ouverture officielle des journées portes- ouvertes du centre universitaire polytechnique de Kaya le samedi 18 janvier 2020. Une cérémonie placée sous son haut patronage qui a mobilisé étudiants, corps professoral, élèves, parents, amis et sympathisants de la région. Le centre universitaire polytechnique de Kaya a ouvert ses portes en octobre 2017 afin de désengorger les universités publiques, mais reste peu ou mal connu des populations, selon le Dr Adama Ouédraogo, chargé de missions. D’où la tenue de ces journées portes- ouvertes de 72 heures sous le thème : « Formation des ressources humaines adaptées aux potentialités de la région du Centre-Nord, rôle et place du Centre universitaire polytechnique de Kaya ». Un thème qui pose, selon le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, le Pr Alkassouma Maiga, la problématique de l’adaptabilité des programmes de formation des universités à l’environnement socioéconomique du Burkina Faso. Il a lancé un appel aux acteurs de développement de la région et à la population, à jouer leur part de rôle en s’appropriant ce cadre de formation des jeunes.

Le patron de la cérémonie, Bala Alassane Sakandé, de renchérir que la survie du centre universitaire dépend de la disponibilité des uns et des autres au niveau local. Saluant la discipline des 400 étudiants en dépit des conditions difficiles d’études, le PAN s’est engagé à faire siennes leurs préoccupations à condition qu’ils soient « créateurs de solutions et non des problèmes à résoudre. » en attendant la construction très prochaine du centre universitaire, le président Sakandé s’est engagé à prendre en charge la restauration des étudiants pendant dix jours à raison de deux repas par jour. Le centre universitaire a lancé ses premiers cours en janvier 2018 et sortira ses premiers diplômés de la licence cette année 2020 dans trois filières de formations, à savoir la filière Mathématiques, Physique Chimie et Informatique (MPCI) ; la filière Licence professionnelle de Statistiques et Informatique appliquée à l’Economie (LSIE) et la filière Licence professionnelle de Comptabilité- Contrôle et Audit (CCA). A la suite de l’ouverture officielle des journées portes- ouvertes du centre universitaire polytechnique, Alassane Sakandé a eu des échanges francs et directs avec les forces vives de la région du Centre-Nord. Après un tour de table des différentes couches socioprofessionnelles, leurs porte-voix ont égrené plusieurs doléances. Leur interlocuteur les a exhortés, sans distinction de sexe, de religion et d’ethnie, à travailler main dans la main pour la cohésion sociale, condition essentielle pour un développement durable. Pour lui, la victoire sur le terrorisme passe nécessairement par l’engagement sans condition de tous.

Augustin Irwaya OUEDRAOGO