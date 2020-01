Le projet de loi portant institution de Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) a été examiné et adopté ce mardi 21 janvier 2020 par 122 députes votants. Cette loi vise à permettre une participation active de la population à la lutte contre le terrorisme. Le Volontaire aura une formation initiale de quatorze (14) jours et a pour mission de contribuer, au besoin par la force des armes, à la défense et à la protection des personnes et des biens de son village ou de son secteur de résidence. Il a un contrat d’un an renouvelable cinq (5) fois. Il répond du commandement de la Région Militaire de sa localité.

La Rédaction