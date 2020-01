Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé, le 21 janvier 2020, la nomination du Général Daniel Sidiki Traoré du Burkina Faso au poste de Commandant de la Force de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA). Le Général Traoré succède au Général Balla Keita du Sénégal, qui achèvera sa mission, le 29 février 2020. Actuellement Conseiller du chef d’Etat-Major général de l’Armée du Burkina Faso, le Général Traoré a eu une riche carrière depuis qu’il a rejoint l’armée du Burkina Faso en 1977. Il possède également une vaste expérience du maintien de la paix, ayant récemment servi comme commandant adjoint de la force à la MINUSCA -2018. Il a aussi servi en tant que Commandant du secteur ouest à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) de 2014 à 2016. Il a, en outre, été commandant de secteur à la Mission des Nations Unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) dans l’ouest du Darfour de 2012 à 2014. Le Général Traoré est titulaire d’une maîtrise en sociologie et ressources humaines de l’Université de Ouagadougou, Burkina Faso, ainsi que d’une maîtrise en histoire et archéologie de l’Université de la Sorbonne, Paris. Il parle couramment l’anglais et le français.